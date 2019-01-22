Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sürpriz istifa /22 Ocak 2019 23:33

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sürpriz istifa

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell 16 aydır bulunduğu görevden istifa ediyor. Mitchell’ın istifası Trump yönetiminin Transatlantik bölgesinde birliğin sağlanmasına yönelik çabalarına bir darbe olarak yorumlanıyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Wess Mitchell Şubat ayı ortasında görevden ayrılacak. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino, Wess Mitchell’ı “Değerli ve etkilli bir lider, “Avrupa’daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızın iyi bir dostu” olarak niteledi.

Wess Mitchell, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya gönderdiği 4 Ocak tarihli istifa mektubunda görevinde hedeflerini yerine getirdiğini, kişisel sebeplerle görevden ayrılmak istediğini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek üzere istifa ettiğini bildirdi.

Mitchell’ın istifası Washington ve Avrupa başkentleri arasında ticaret, savunma bütçesi ve ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararı, küresel iklim değişikliği anlaşması ve ABD’nin Suriye’den çekilme kararı gibi pek çok konuda anlaşmazlıkların yaşandığı bir döneme denk geldi.

Wess Mitchell’ın Trump yönetiminin politikaları sebebiyle istifa ettiğine ilişkin bir işaret yok.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Twitter’dan paylaştığı mesajında Mitchell’ın Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak harika bir iş çıkardığını belirtti. Pompeo, “Yönetimde Avrupa ekibimize liderlik yaparken gösterdiği rehberlik ve akıl benim için çok değerli” ifadesini kullandı. Pompeo Twitter mesajında iki çocuk babası olan Wess Mitchell ve ailesine mutluluk diledi.

Wess Mitchell eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson döneminde 2017 yılının Ekim ayında göreve başlamıştı.

İstifasını sunan Wess Mitchell’ın yerine Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcılığı görevini Elisabeth Millard üstlenecek.
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