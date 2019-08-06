Amerika'dan vize muafiyeti açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Vize Muafiyet Programı'ndan faydalanan 38 ülkenin vatandaşlarına aralarında Kuzey Kore ve Irak'ın da bulunduğu sekiz ülkeye seyahat etmeleri halinde vize şartı getirildi.





1 Mart 2011 ve sonrasında Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş olmaları halinde ABD'ye girişlerde artık vize almak zorunda kalacak.





VİZE MUAFİYET PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK





Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ABD Vize Muafiyet Programı'nda (VWP) bazı değişiklikler yapıldı.





Açıklamada, "İran, Irak, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e 1 Mart 2011'de ya da sonrasında seyahat eden veya orada bulunan VWP (vatandaşlarına vize muafiyeti tanınan) ülkelerinin vatandaşları artık program kapsamında ABD'ye seyahat edemeyecek ya da kabul edilmeyecek." ifadeleri yer aldı.





VWP çerçevesinde 38 ülkenin vatandaşlarına, ABD'ye 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanınıyor.





AMERİKA'YA VİZESİZ GİRİŞ HAKKI TANINAN 38 ÜLKE

Almanya



Andorra

Avustralya

Avusturya

Belçika

Brunei

Çekya



Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hollanda

Güney Kore



İngiltere



İzlanda İrlanda İtalya İspanya İsveç İsviçre



Japonya

Letonya



Liechtenstein

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta



Monako

Norveç



Portekiz



San Marino

Singapur

Slovakya

Slovenya



Şili



Tayvan



Yeni Zelanda

Yunanistan