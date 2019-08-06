Amerika'dan vize muafiyeti açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Vize Muafiyet Programı'ndan faydalanan 38 ülkenin vatandaşlarına aralarında Kuzey Kore ve Irak'ın da bulunduğu sekiz ülkeye seyahat etmeleri halinde vize şartı getirildi.
1 Mart 2011 ve sonrasında Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş olmaları halinde ABD'ye girişlerde artık vize almak zorunda kalacak.
VİZE MUAFİYET PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK
Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ABD Vize Muafiyet Programı'nda (VWP) bazı değişiklikler yapıldı.
Açıklamada, "İran, Irak, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e 1 Mart 2011'de ya da sonrasında seyahat eden veya orada bulunan VWP (vatandaşlarına vize muafiyeti tanınan) ülkelerinin vatandaşları artık program kapsamında ABD'ye seyahat edemeyecek ya da kabul edilmeyecek." ifadeleri yer aldı.
VWP çerçevesinde 38 ülkenin vatandaşlarına, ABD'ye 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanınıyor.
AMERİKA'YA VİZESİZ GİRİŞ HAKKI TANINAN 38 ÜLKE
Almanya
Andorra
Avustralya
Avusturya
Belçika
Brunei
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
Güney Kore
İngiltere
İzlanda
İrlanda
İtalya
İspanya
İsveç
İsviçre
Japonya
Letonya
Liechtenstein
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Monako
Norveç
Portekiz
San Marino
Singapur
Slovakya
Slovenya
Şili
Tayvan
Yeni Zelanda
Yunanistan