Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Trump'a güveniyor: İnanıyorum ki Sayın Trump S-400 konusunda... /06 Ağustos 2019 13:44

Erdoğan Trump'a güveniyor: İnanıyorum ki Sayın Trump S-400 konusunda...

Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi konuşulan harekatla ilgili olarak "Adımlarımızı çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" dedi. ABD ile yaşanan S-400 gerilimine değinen Erdoğan, "Trump'ın doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun ilişkilerimizi esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum" ifadesini kullandı.

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Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda dış politikaya dair bir takım açıklamalarda bulundu:

- 60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana sütunu olarak görüyoruz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Güney sınırımızda büyüyen müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendisi emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

'SAYIN TRUMP'UN MÜSAADE ETMEYECEĞİNE İNANIYORUM'

- S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Amerika'dan net adımlar bekliyoruz. Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.

-Sayın Trump'ın S-400 konusunun Türkiye ABD ilişkilerin esir almasına müsaade etmeyeceğine inanıyorum. 
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