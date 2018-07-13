Samanyolu Haber /Dünya / Amazon'un CEO'su bir günde 3 milyar dolar kazandı /13 Temmuz 2018 10:01

Amazon'un CEO'su bir günde 3 milyar dolar kazandı

Amazon'un hisseleri en yüksek seviyeye ulaştı. Artışla şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un serveti de 3 milyar dolar arttı.

SHABER3.COM

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırarken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da serveti arttı.

New York borsasında dünü 1.755 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 2,4 artışla 1.798 dolara kadar tırmandı. Bu sonuçla, Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Şirketin piyasa değeri de bugün 20 milyar dolar artarak 866.5 milyar dolara ulaştı.

Amazon, 951 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.
Uzmanlar, Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve pazartesi günü başlayarak 36 saat sürecek 'Prime Day'e işaret ederek, şirketin hisselerine olan talebin arttığını belirtiyor.

Amazon'un "Prime" üyesi tüketicilerinin milyonlarca ürünü büyük indirimlerle alabildiği "Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, 'Prime Day'deki kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti.

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un da serveti yükseliş gösterdi. Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesine göre Bezos'un serveti bugün 3.1 milyar dolar artarak 147.5 milyar dolara ulaştı.

Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos listedeki yerini güçlendirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amazon'un CEO'su bir günde 3 milyar dolar kazandı Sonraki Haber >>

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:35