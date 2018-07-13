Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da anayasadan ırk kelimesi kaldırıldı /13 Temmuz 2018 10:03

Fransa'da anayasadan ırk kelimesi kaldırıldı

Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, anayasanın ilk maddesindeki ‘ırk’ kelimesini kaldırdı ve ‘cinsiyet ayırımının yapılmasının’ yasak olduğu ifadesini ekledi

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Yapılan oylamada, ilgili tasarı salt çoğunlukla kabul edildi.

Böylelikle anayasanın ilk maddesindeki "Cumhuriyet, tüm vatandaşların menşe, ırk ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder" ibaresinin yerini, "Cumhuriyet, tüm vatandaşların cinsiyet, menşe ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder" ibaresi alacak.

Değişiklik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdiği anayasa reformu çerçevesinde yapıldı.

Irk kavramı, ırkçı düşüncelere karşı mücadele etmek için ilk kez 1946'da anayasanın ilk maddesine eklenmişti. Bu değişikliği destekleyen milletvekillerinin anayasada ırk kelimesinin yer almasının "yanlış anlaşıldığını", "asılsız" ve insan türünde birçok ırkın değil tek bir ırkın olduğunu savunuyor.
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