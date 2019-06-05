Aman dikkat! Bayramda Metabolizmayı bozmayın





Diyetisyen Yusuf Öztürk, bayram ziyaretlerde ikram edilen şerbetli, hamurlu, ağır tatlılardan uzak durulması gerektiğini hatırlatarak “Bunlar yerine meyve, kuruyemiş, sütlü, meyveli tatlıları tercih edin” diyor. Bir ay boyunca oruç tuttuktan sonra bayramda istediğimiz her şeyi yeme arzusuna kapılıyoruz. Peki, ama bayramlar gerçekten canımızın çektiği besinleri sınırsız tüketeceğimiz, tatlı krizini bastırmamız gereken, ikramlara hayır diyemeyeceğimiz günler mi? Bu soruya “Hayır” yanıtını veren Diyetisyen Öztürk, Ramazan boyunca sahur ve iftar arasında 16-17 saat boyunca dinlenen, metabolizma hızı yavaşlayan bedenimizi bayramda çok yiyerek yormamız gerektiğinin altını çiziyor.





Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın





Diyetisyen Öztürk, bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlere şu önerilerde bulunuyor: “Kahvaltınızı günün erken saatlerinde yeterli ve dengeli bir şekilde yapın. Salam, sosis, sucuk, kızartmalar yerine yumurta veya menemen, peynir, zeytin, domates, salatalık ve yeşillikler ile tam buğday ekmeği tüketerek kahvaltınızı tamamlayın. Ziyaretlerinizde ikram edilenleri kontrol etmeye çalışın.





Çay ve kahveye sınır koyun





Ramazan ayı boyunca su içme alışkanlığımızı kaybettiğimizi hatırlatan Öztürk, susamayı beklemeden 2-3 saat içinde 1-2 bardak su mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. “Bayram ziyaretlerinde ikramların yanına içecek olarak sunulan çay ve kahveyi de aşırı tüketmeyin” diyen Öztürk, fazla tüketilen çay-kahve ile alınan kafeinin çarpıntı, uykusuzluğa neden olabileceğini söylüyor. Öztürk, maksimum tüketim miktarının günde 3-4 bardak açık ve şekersiz çay ve 1-2 bardak sade kahveyle sınırlandırılmasını öneriyor.