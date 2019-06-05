Samanyolu Haber /Gündem / Eski UEFA başkanı Lennart Johansson hayatını kaybetti /05 Haziran 2019 10:11

Eski UEFA başkanı Lennart Johansson hayatını kaybetti

Avrupa futbolunun unutulmaz patronlarından Lennart Johansson, 89 yaşındaki hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

UEFA’nın unutulmaz başkanlarından olan ve 17 yıl görevde bulunan Lennart Johansson, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İsveç Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson’un vefat ettiği belirtildi.

1990 ve 2007 yılları arasında UEFA Başkanı olan İsveçli futbol adamı, 2007’deki seçimde Michel Platini’ye geçilerek başkanlığı devretmişti.

Şenes Erzik ile sıkı bir dostluğu bulunan Johansson, Galatasaray’ın Avrupa’daki başarılı dönemlerinde Türk futbol kamuoyu tarafından sevilen simalardandı.
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