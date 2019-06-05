Samanyolu Haber /Dünya / BM Güvenlik Konseyi'nden Sudan konusunda ortak bir karar çıkmadı /05 Haziran 2019 09:40

BM Güvenlik Konseyi'nden Sudan konusunda ortak bir karar çıkmadı

BM Güvenlik Konseyi Sudan'da ordunun protesto gösterisi yapan muhaliflere sert müdahalesini görüştü. Ordunun müdahalesinin kınandığı metin Rusya ve Çin engeline takıldı.

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Afrika ülkelerinden Sudan’da yaşanan krizi görüşmek ve ortak bir tavır almak için, Almanya ve İngiltere’nin çağrısıyla, kapalı oturumda toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, hazırlanan metin taslağı üzerinde anlaşamadı. Konseyin daimi üyelerinden Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti, Sudan’da güvenlik güçlerinin protestoculara karşı takındığı sert tavrı kınayan metne karşı çıktı. Rusya söz konusu metnin "dengesiz" olduğunu savundu. BMKG'de bir anlaşma sağlanamaması üzerine sekiz Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortak bir açıklamayla Sudan’da güvenlik güçlerinin sivillere yönelik "şiddetli saldırılarını" kınadı. Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İsveç ve Hollanda’dan oluşan grup ayrıca Sudan’da iktidarı elinde tutan askeri konseyin, protesto hareketi üyeleriyle görüşmeleri kesmesini ve seçimleri aceleye getirmesini de eleştirdi.

Protestoculara yönelik sert müdahale

Sudan ordusuna mensup özel kuvvetlerden oluşan birlikler, Pazartesi günü başkent Hartum’da aylardır devam eden oturma eylemini şiddet kullanarak sert bir şekilde dağıtmış, protestoculara yakın olan Sudan Doktorlar Birliği tarafından aktarılan son verilere göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti. 30 yıllık Ömer El Beşir iktidarını yönetime el koyarak sonlandıran ve iktidarı eline alan Askeri Konsey ayrıca daha önce protesto hareketiyle alınan ortak kararları askıya aldığını ve bu hareketin temsilcileriyle görüşülmeyeceğini duyurdu. Askerler ile protestocular, El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından, ortak bir yönetimle siyasi geçiş sürecini birlikte yönlendirme konusunda daha önce anlaşmaya varmıştı. Ancak Askeri Konsey bu anlaşmadan da vazgeçerek, dokuz ay içinde seçimlerin yapılacağını açıkladı.
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