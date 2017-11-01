Melih Gökçek'in üstü ilk olarak bakın ne zaman çizilmiş?

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre, 'AKP'de önemli bir kişi' Gökçek'le alakalı istifa sürecini şu ifadelerle anlattı:



"Bu süreç kamuoyu gibi Melih Gökçek ve çevresi için de beklenmiyordu. Ancak bu kararın geçmişi 2015 yılı başlarına dayanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partimizin ilgili organlarına 2019'a Melih Gökçek'le girilmeyeceğini söylemişti. 2017 Mayıs'ında AKP'ye dönüş yaptığında isim vermese de yük olan belediye başkanlarıyla yolu ayıracağını söyledi. Temmuz başında ise Melih Gökçek'le ilgili istifa sürecinin başladığını Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı'ya bildirdi. 'Değişim için hazırlıklarınızı yapın' talimatını verdi. Kamuoyunun Ekim ayında haberinin olduğu ve 28 Ekim'de istifayla son bulan Gökçek'in istifa süreci böyle başladı."





Öte yandan Gökçek'in AKP'de görev almamasını isteyen bir grubun olduğu, buna en son olarak Erdoğan'ın karar vereceği bildirildi.