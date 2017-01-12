TÜSİAD'dan laiklik OHAL ve basın özgürlüğü konusunda önemli açıklamalar

TÜSİAD Başkanı'ndan önemli mesajlar





47. Genel Kurul Toplantısı yapılacak Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Başkanı belli oluyor.







Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından gerçekleştirildi.





TÜSİAD Başkanı Symes konuşmasında şunları söyledi:





*Vatandaş aş ve iş derdine düşerse bu terör örgütlerinin işine yarar bir ortam yaratır





*Laiklik olmadan Ortadoğu'da tanık olduğumuz acıların ülkemizi de içine çekmesini engellememiz mümkün değil





*Medyadaki çok sesliliği giderek kaybetmemizin, kamuoyunun haber alma hakkının kısıtlandığını gözlemliyorum





*Sürekli bir olağanüstü hal ortamının tek başına güvenlik sorunlarının aşılmasını sağlayacağı kanısında değiliz





*Dünyada rekabet gücümüzü artıracaksak yetişen insanlarımızın bu ülkede huzur içinde çalışabilmelerini sağlamalıyız





*AB'nin şu an ki haline bakarak AB projesi hedefinden vazgeçilmemelidir





YENİ BAŞKANIN BİLECİK OLMASI BEKLENİYOR





Yönetim Kurulu üyelerinden Index Grubun kurucusu Erol Bilecik’in genel kurulda TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevini devralması bekleniyor.





Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.