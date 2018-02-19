Apple'ın yeni uzay üssünde inanılmaz hata! Daha şimdiden 2 kişi yaralandı





İnovasyonu sadece ürünleriyle değil sahip olduğu varlıklarla da göstermek isteyen Apple’ın 5 milyon dolara mâl olan merkezinde bugüne kadar cam duvarları görmeyen birçok kişi yaralandı. Son olarak 2 Ocak’ta iki kişinin cam duvarlara çarptığı belirtildi.







Uzay gemisi” adlı bina, Apple’ın 2011’de kanserden yaşamını yitiren Apple CEO’su Steve Jobs’un planladığı gibi oldukça fütüristik olsa da tasarım, işçi güvenliği yasalarına takılabilir.







Çünkü Kaliforniya yasalarında “şirketler, çalışanlarının cam duvarlara çarpmaması için bariyerler yerleştirmeli” maddesi var.

Henüz tamamlanmamış binada bazı çalışanlar, cam duvarları görülebilir kılmak için kağıt notlar yapıştırıyor ancak bu notlar da “tasarımı” bozduğu gerekçesiyle çıkarılıyor.







İngiliz mimar Norman Foster’ın eseri Apple Park, tamamlandığında 13 bin çalışanı ağırlayacak. 9 bin ağacın dikileceği kampüsün 3,2 kilometrelik koşu parkuru olacak.







9 bin 300 metrekarelik araştırma laboratuarına sahip olacak yapıda bin koltuklu bir oditoryum ve spor salonu da olacak.



Apple’ın daire şeklindeki devasa yeni genel merkezi Kaliforniya’nın teknoloji başkenti Cupertino’nun yeni göz bebeği olsa da bu ihtişamlı yapının bir kusuru var: Cam olması