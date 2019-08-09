Altın fiyatı 2 bin dolar olur mu?

SAMANYOLUHABER- "Güvenli liman" altın yeniden gözde yatırım aracı oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, ticaret savaşlarının sürmesi durdumunda, altınının ons fiyatının altı aylık dönemde 1.600 ABD Doları'nı aşabileceğini belirtti.

Goldman Sachs’ın yayınladığı notta, “Büyüme endişeleri, ticaret savaşı etkisiyle devam ederse, borsa yatırım fonlarının desteğiyle altın fiyatları yükselişe devam edebilir.” denildi.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarının ivme kazanarak neredeyse 2016 yılında olduğu kadar güçlendiğine işaret ediliyor.

"2 BİN DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR"

Merrill Lynch International metal araştırma birimi yöneticisi Michael Widmer ise, Bloomberg Television'a verdiği mülakatta altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.





Widmer, merkez bankalarının ekonomileri harekete geçirme ya da piyasaları büyüme konusunda ikna etmede başarısız olan parasal genişleme yolunu takip etmesi durumunda altının ons fiyatının 2 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti.





Widmer, 2020 yılının ikinci üç aylık dönemi için ons başına 1.500 dolar üzerinden hesap yaptıklarını söyledi. Merrill Lynch büyük merkez bankaları para musluğunu açtığı için fiyat tahminini yükseltti.





İstanbul Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.747,3 TL'ye yükseldi.





ÇEYREK ALTIN 433,4 TL





Dolar, Türk Lirası'na karşı değer kaybetmesine rağmen ons fiyatındaki artış İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına aksediyor.





9 Ağustos Cuma Türkiye saati ile 11:25'te altının gram fiyatı 263,9 TL oldu. Çeyrek altın 433,4 TL'den, yarım altın 866,9 TL'den ve Cumhuriyet altını 1.747,3 TL'den satılıyor.





Reşat ve Hamit altın (Ata altın) 1.6999,3 TL oldu.



