Merkez Bankası'nda neler oluyor?

Merkez Bankası, 31 Temmuz Çarşamba 2019 yılının üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak. Toplantının Ankara'da Merkez Bankası'nın genel merkez binasında yapılacağı bildirildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre ise rapora ilişkin basın toplantısı krize dönüştü.





Banka yönetiminde görüş ayrılıkları belirdi.Sorunun kaynağının ise eski başkan Murat Çetinkaya'nın görevden alınarak yerine Murat Uysal'ın atandığı gün yapılan açıklama olduğu belirtiliyor.O açıklamada Murat Uysal'ın basınla bir tanışma toplantısı düzenleyeceği ilan edildi. Bu toplantı bir türlü yapılamadı ve ardından Murat Uysal Anadolu Ajansı'na muhabirine röportaj vererek işlerin yoğunluğu sebebiyle tanışma toplantısı yerine enflasyon raporu basın toplantısında basınla zaten bir araya geleceğini açıkladı.





BAKANLIK TEDİRGİN VE ENDİŞELİ

Odatv'de yer alan habere göre, basınla tanışma toplantısının yapılamamasının ise birden fazla sebebi var. Toplantının formatına bir türlü karar verilemedi. En kritik konu ise basından soru alınıp alınmayacağıydı. Soruların cevaplanması ise ayrı bir sorun teşkil edecekti. Çünkü hem görev değişimi hem intihal iddiaları gündemde önemli bir yer kaplıyordu.