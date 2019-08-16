Samanyolu Haber /Gündem / Altı baro, Saray'ın davetini reddetti /16 Ağustos 2019 21:08

Altı baro, Saray'ın davetini reddetti

Adli yıl açılış törenlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması ve hâkim-savcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişlerinde ayağa kalması yargının içler acısı haline gözler önüne seriyor.

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Yargıtay, 2 Eylül'de adli yıl açılış töreni için barolara davetiye gönderdi. Altı baro, açılış töreninin Saray'da yapılmasına tepki göstererek daveti reddetti.

Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti, İzmir Barosu'nun ardından İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın ve Ordu baroları da reddetti.

DEMOKRASİ VE HUKUK ADINA BİLDİĞİMİZ ÖĞRETİLERİN REDDİ ANLAMINA GELİR

İstanbul Barosu yaptığı açıklamada "Yargının kurucu unsuru olan savunmanın meslek örgütü olarak, yeni bir yargı yılının açılışına katılmaktan kıvanç duyabilirdik. Ancak bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu'nun imzasıyla yayımlanan cevap yazısı, "Tarihe not düşmek adına Başkanlığınızın takdirlerine sunarız." cümlesiyle sonlandırıldı.

Cevap yazısı özetle şöyle:

"Tarihinin en ağır krizini yaşamakta olan yargının, bu bunalıma neden ve nasıl geldiğini tartışıp, çözümlerini de birlikte aramak için çok uygun bir olanağın bu nedenle tüketilmiş olması sebebiyle üzgünüz. İstanbul Barosu olarak adalet arayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bu arayışın en temel göstergesi olan yargı bağımsızlığını güçlendirip pekiştirecek içtenlikli adımlar atılması gerekirken, yürütmenin mekanlarında adli yıl açma ve giderek bunu ‘teamül’ noktasına taşıma fikrine ortak olmak istemiyoruz bu ortaklıkla, sadece Anayasa’nın 104'üncü maddesinin değil, daha birkaç ay evvel bizzat, Başkanlığınızca açıklanan Yargı Etiği ilkelerinin de çelişeceği kanısındayız.”
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