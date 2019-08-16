Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu teklifi yok sayıyoruz! /16 Ağustos 2019 21:18

Bu teklifi yok sayıyoruz!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı memur statüsündeki kamu çalışanları için öngördüğü zam teklifini açıkladı. Buna göre 2020 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 3 zam yapılması belirleniyor. Kamu çalışanları adına masada bulunan iktidara yakın Memur-Sen’in Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu teklifi yok sayıyoruz." diye konuştu.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren memur zammı teklifini açıkladı.
 
5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi, 2020 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3,5 olarak, ikinci altı ayı için yüzde 3 olarak belirlendi. 

2021 yılı için ise ilk 6 aylık dönemde yüzde 3, ikinci 6 aylık dönemde yüzde 2,5 zam önerildiği açıklandı.

MEMUR-SEN: BU TEKLİFİ YOK SAYIYORUZ

Toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri de yer aldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu makul değil malul bir teklif. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var bize getirilen teklif dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz.” diye konuştu.
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