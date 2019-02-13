'Altı ayda 550 bin inşaat işçisi işten çıkarıldı, böylesini hiç görmedik'

Sol.org.tr'de yer alan habere göre farklı sektörlerden gelen haberler ekonomik krizin boyutlarını ve fotoğrafını gözler önüne seriyor.





Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, inşaat iş kolunda Temmuz 2018’de 1 milyon 805 bin 928 işçi sayısının, geçen ay açıklanan istatistiklere göre 1 milyon 259 bin 940 kişiye düştüğünü açıklayarak “Altı ayda 550 bin işçi işten çıkarıldı. Bunu ilk kez görüyoruz. Bu ciddi bir sorundur. İnşaatta işlerin iyiye gitmediği anlamına geliyor. Çıkarılanların büyük bölümü sendikasız” dedi.





Önceki akşam bir grup gazeteci ile bir araya gelen Ağar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





*Kamuda eskiden 125 bin üyemiz vardı. Bugün 25 bin üye kaldı. Bunun 10 bini taşerondan kadroya alınan işçiler. Bunun nedeni işlerin taşeron firmalara verilmesi. Toplam üye sayımız da 180 binden 53 bine düştü.





*Kadro alan taşeron işçiler umutlandı ama çok da mutlu olmadı. Çünkü 696 sayılı KHK çalışma yaşamını sıkıntıya soktu. Ücret artışları Yüksek Hakem Kurulu sözleşmelerine bağlandı. Ekim 2020’ye kadar yüzde 4+4 alacaklar. Yetkili sendikaya üye olsalar bile toplu sözleşmeden yararlanamayacak.





*Taşerondan kadroya geçenlerden asgari ücret alan da var daha yüksek ücret alan da. Adaletsizlik ortaya çıktı. Bu anayasaya da aykırı. Çünkü eşit işe eşit ücret deniyor.





*KİT’lerde kadro alamayan 85 bin taşeron işçi var. Bu rakam Karayolları’nda 10 bin. Bu işçilerle ilgili dava açmayı düşünüyoruz.

Kamu toplu sözleşmesinin seçim öncesinde imzalanmasını istiyoruz. Bu ayın 21’inde taleplerimizi, rakamı belirleyeceğiz.





*İstanbul Havalimanı’nın yatırımcısı İGA’da örgütlüyüz, 7 bin üyemiz var. Ancak İGA'da toplam çalışan sayısı 30 bin. Aldığımız bilgiye göre burada 284 taşeron firma var. Onlar da çalışanları sendikalı yapamıyoruz. Bu nedenle de sıkıntılarıyla ilgilenemiyoruz. Oysa örgütlü olduğumuz yerleri denetliyoruz. İşçilerin geçen yıl dile getirdiği şikâyetler doğrudur. Yattıkları yerlerde sıkıntılar var. Sendika olsa böyle olmaz.





TİCARET BAKANI KEPENK KAPATAN ESNAF SAYISINI AÇIKLADI





Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) dergisine konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları da, esnaf ve sanatkarlar cephesinde de işlerin istikrarlı ve stabil yürümediğini gösterdi. Bakan Pekcan, 2018 yılında kepenk kapatan esnaf sayısının 106 bin 167 rakamıyla son dört yılın en yüksek oranına ulaştığını belirtti.





Son dört yılda 402 bin 441 esnaf ve sanatkarın kepenk kapattığını söyleyen Pekcan, 229 bin 298 esnafında da tescil aldığını açıkladı.





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, açıklamasında şunları belirtti: “2019 yılı Ocak ayı itibariyle Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi’ne (ESBİS) kayıtlı 1 milyon 758 bin 53 esnaf ve sanatkâr, 1 milyon 891 bin 787 esnaf ve sanatkâr işletmesi bulunmaktadır. 2018 yılında 229 bin 298 tescil işlemi, 106 bin 167 terkin işlemi gerçekleştirilmiştir.”



