Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu bu kez tek adamlığı eleştirdi, 'parti kuracak mısınız?' sorusunu geçiştirdi /13 Şubat 2019 13:58

Davutoğlu bu kez tek adamlığı eleştirdi, 'parti kuracak mısınız?' sorusunu geçiştirdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu Araştırma ve Kültür Vakfı'nın Ankara Hacı Bayramı Veli'de bulunan Ankara şubesinde geniş katılımlı bir konferans verdi.

SHABER3.COM

Konferansta AKP'ye ve Erdoğan'a yönelik üstü kapalı eleştirilerede bulunan Davutoğlu,  "Bütün çıkarlar belli bir elde toplanmaya başlanmışsa orada düzen olmaz. Geçici bir düzen olur ama kalıcı bir düzen olmaz. Düzen kurmak için güç şarttır. Bir güç gerekir ama önemli olan şu o gücün ahlaki özü nedir nasıl denetlenecek? Problem nedir? Güç nasıl organize olacak ve nasıl denetlenecek? Ama güçlü bir devlet zayıf bir vatandaş olursa buradan otokrasi çıkar. Vatandaşların haklarının devletle buluştuğu yerde meşruiyet doğar" dedi.

"Düzenin olmazsa olmazlarından bir tanesi de kurumsallaşmadır. Kimlerin hangi rolü üstlendikleri belli olmadığı bir kurumsallaşma krizi yaşıyoruz" diyerek eleştiride bulunan Davutoğlu, "Bu nesil birikmiş bir sistemik deprem içerisinde yaşıyor. Konuşmaktan korkan, düşündüğünü ifade etmekten çekinen, her ortamda farklı şeyler söyleyerek sahip olduğu makamı mevkiyi korumaya çalışan insanlardan şahsiyetli bir toplum çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu'na "Sayın Başbakan Türkiye'de yeni bir siyasi oluşum düşünüyor musunuz?" diye sorduğunu, "Orhan Bey, bir gün basın toplantısı yapacak olursam istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Burası  konferans olduğu için bu soru muhtevayla ilgili olmadığı için isterseniz bu soruyu yok addedelim" yanıtını aldığını yazdı.

Uğuroğlu, yazısında "Davutoğlu lider olur" başlığını kullanırken, Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu bu kez tek adamlığı eleştirdi, 'parti kuracak... Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:55:35