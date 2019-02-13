Davutoğlu bu kez tek adamlığı eleştirdi, 'parti kuracak mısınız?' sorusunu geçiştirdi

Konferansta AKP'ye ve Erdoğan'a yönelik üstü kapalı eleştirilerede bulunan Davutoğlu, "Bütün çıkarlar belli bir elde toplanmaya başlanmışsa orada düzen olmaz. Geçici bir düzen olur ama kalıcı bir düzen olmaz. Düzen kurmak için güç şarttır. Bir güç gerekir ama önemli olan şu o gücün ahlaki özü nedir nasıl denetlenecek? Problem nedir? Güç nasıl organize olacak ve nasıl denetlenecek? Ama güçlü bir devlet zayıf bir vatandaş olursa buradan otokrasi çıkar. Vatandaşların haklarının devletle buluştuğu yerde meşruiyet doğar" dedi.







"Düzenin olmazsa olmazlarından bir tanesi de kurumsallaşmadır. Kimlerin hangi rolü üstlendikleri belli olmadığı bir kurumsallaşma krizi yaşıyoruz" diyerek eleştiride bulunan Davutoğlu, "Bu nesil birikmiş bir sistemik deprem içerisinde yaşıyor. Konuşmaktan korkan, düşündüğünü ifade etmekten çekinen, her ortamda farklı şeyler söyleyerek sahip olduğu makamı mevkiyi korumaya çalışan insanlardan şahsiyetli bir toplum çıkmaz" ifadelerini kullandı.





Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu'na "Sayın Başbakan Türkiye'de yeni bir siyasi oluşum düşünüyor musunuz?" diye sorduğunu, "Orhan Bey, bir gün basın toplantısı yapacak olursam istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Burası konferans olduğu için bu soru muhtevayla ilgili olmadığı için isterseniz bu soruyu yok addedelim" yanıtını aldığını yazdı.





Uğuroğlu, yazısında "Davutoğlu lider olur" başlığını kullanırken, Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.