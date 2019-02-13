Adam öldürtmekten ceza aldı, yurtdışına kaçtı ama hala uslu durmuyor

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, 22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası alırken, 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim’de verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar vermiş ancak Öztürk yurtdışına kaçmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son olarak Gürcistan'da görüntülenen Öztürk'ün hesaplarını dondurdu.

BORSADA MANİPÜLASYON YAPIYOR







Olayın perde arkasına bakıldığında 5 Şubat 2018 tarihinde 1.31 lira seviyesinde işlem gören Albaraka Türk hissesi 6 işlem gününün sonunda 2.12 liraya kadar yükselirken kısa sürede yüzde 62 oranında prim yapan hisse Sermaye Piyasası Kurulu’nun radarına takıldı.





Kurul’un yaptığı incelemeler sonunda hissede hareketliliğe neden olan Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Galip Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının 12/02/2019 tarihi itibariyle 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verdi.





Buna göre Galip Öztürk, Albaraka Türk hissesinde bulunan paylarını altı ay boyunca borsada satamayacak. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında Galip Öztürk’ün elinde bulunan payları dondurulacak ve Albaraka Türk hissesinde normal fiyat adımlarından işlemlerin temini sağlanacak.