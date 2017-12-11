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Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a tahliye yok...
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Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a tahliye yok...
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11 Aralık 2017 19:03
Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a tahliye yok...
Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu gazetecinin tahliye talepleri reddedildi
SHABER3.COM
Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu gazetecinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi
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