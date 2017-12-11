Samanyolu Haber /Gündem / Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a tahliye yok... /11 Aralık 2017 19:03

Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a tahliye yok...

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu gazetecinin tahliye talepleri reddedildi

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Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu gazetecinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi 
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