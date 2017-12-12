Samanyolu Haber /Gündem / "Soruşturmada '1 numara' dediğimiz kişi Erdoğan'dı" /12 Aralık 2017 00:52

"Soruşturmada '1 numara' dediğimiz kişi Erdoğan'dı"

Eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddisıyla tek sanık olarak yargılandığı davada bugünkü oturum başladı.

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ABD’nin İran’a yaptırımlarının ihlal edildiği gerekçesi ile New York’da görülen davanın üçüncü haftası 17-25 Aralık soruşturmalarında yer alan ve bir süre cezaevinde kalan bir Türk polis memurunun ifadesi ile başladı. Otuzlu yaşlarda olduğu tahmin edilen ve polis akademisini bitirir bitirmez Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcılığı görevinde işbaşı yaptığını belirten Hüseyin Korkmaz ifade verdi.

Tanık koltuğuna oturan Korkmaz, İran asıllı Türk vatandaşı Rıza Sarraf’ın liderliğini yaptığını belirledikleri ana bir örgüte ek olarak Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in etkin olduğu grupları da soruşturmalarına kattıklarını anlattı.

Soruşturmada aynı zamanda “bir numara” olarak atıf yaptığı zamanın Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konu edildiğini ekledi. Tanğın adını telaffuz ettiği diğer şüpheliler arasında Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Özgür Özdemir , Hikmet Tuner, Onur Kaya, Mustafa Behçet Kaynar da vardı

Duruşma öncesi görüşmelerde, Yargıç Berman, Atilla'nın avukatının tanık David Cohen'e çapraz sorgusu konusunda hafta sonundan bu yana dosyaya giren bazı mektuplardan bahsetti. Tartışma konusu, Cuma günü çapraz sorguda Cohen'e "ikincil yaptırımlar" konusunda sorular sorulması.

Savcılar, savunma makamını, Cuma günü Cohen'e hukuk kapsamındaki bir konuda "yani ikincil yaptırımlar konusunda" sorular sorarak suyu bulandırmaya çalışmakla suçladı. Yargıç Berman, konuyu tekrar gözden geçireceğini söylese de, burada hükümetin lehine karar verdi ve savunmanın, Cohen'in çapraz sorgusunun kapsamı konusunda yargıcın daha önce verdiği resmi kararların ötesine geçtiğini söyledi.

Bugünkü duruşmada ise kürsüde Joshua Kirschenbaum var. Yeni tanık Kirschenbaum ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCen'de (Finansal Suçlar Uygulama Ağı) çalışıyor. Daha önce Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nde (OFAC) çalışmıştı.


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