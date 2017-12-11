AKP, 5 CHP'li Belediyeye operasyon yapacak





CHP’li belediyelerin soruşturulmasına karşı olmadıklarını belirten Canpolat şöyle devam etti: “Ellerinizi savcılardan, hâkimlerden çektiğiniz gün, talimatla soruşturmaktan vazgeçtiğiniz gün, belediyelerimizle ilgili yapacağınız her türlü idari soruşturmanın arkasında oluruz. Hukuk kuralları içerisinde yapılacak soruşturmalara biz hayır demeyiz. Ama ne yazık ki biz öyle olmadığını biliyoruz.”





Canpolat, CHP’li belediyeler hakkında sürdürüldüğü öne sürülen soruşturma iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: “Kendi yolsuzluklarınızı örtbas etmek için Aydın’da, Adana’da, Ankara’da, İzmir’de ve İstanbul’un birçok belediyesinde operasyon yapma hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bu operasyonlar, siyasi operasyonlardır. Bizi yıldıramazsınız. Biz sizin yolsuzluklarınıza karşı mücadele edeceğiz.”

.Soruşturmalara hayır demeyiz ama…’