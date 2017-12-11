Samanyolu Haber /Gündem / AKP, 5 CHP'li Belediyeye operasyon yapacak /11 Aralık 2017 18:57

AKP, 5 CHP'li Belediyeye operasyon yapacak

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, iktidarın Aydın, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik operasyona hazırlandığını söyledi.

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CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye meclisi grubunda CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması değerlendirildi

.Soruşturmalara hayır demeyiz ama…’

CHP’li belediyelerin soruşturulmasına karşı olmadıklarını belirten Canpolat şöyle devam etti: “Ellerinizi savcılardan, hâkimlerden çektiğiniz gün, talimatla soruşturmaktan vazgeçtiğiniz gün, belediyelerimizle ilgili yapacağınız her türlü idari soruşturmanın arkasında oluruz. Hukuk kuralları içerisinde yapılacak soruşturmalara biz hayır demeyiz. Ama ne yazık ki biz öyle olmadığını biliyoruz.”

Canpolat, CHP’li belediyeler hakkında sürdürüldüğü öne sürülen soruşturma iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: “Kendi yolsuzluklarınızı örtbas etmek için Aydın’da, Adana’da, Ankara’da, İzmir’de ve İstanbul’un birçok belediyesinde operasyon yapma hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bu operasyonlar, siyasi operasyonlardır. Bizi yıldıramazsınız. Biz sizin yolsuzluklarınıza karşı mücadele edeceğiz.”
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