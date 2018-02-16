Samanyolu Haber /Gündem / Altan kardeşler ve Ilıcak dahil 6 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet hapis /16 Şubat 2018 15:39

Altan kardeşler ve Ilıcak dahil 6 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı IIıcak dahil 6 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezanın gerekçesi ise ‘Anayasayı ihlal’ suçu gösterildi.

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Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki duruşmada, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı. 500 günü aşkın süredir tutuklu bulunan gazetecilere mahkeme “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamalarından karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz tek sanık Tibet Murat Sanlıman ise beraat etti.

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