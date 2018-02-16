Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Yücel'in tahliyesiyle ilgili gizli anlaşma yapılmadığını savundu /16 Şubat 2018 15:55

Almanya Yücel'in tahliyesiyle ilgili gizli anlaşma yapılmadığını savundu

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı şeklindeki soruyu kesin bir dille reddederek, Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını iddia etti

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Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Demmer, Yücel konusunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatarak, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu" dedi.

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu konuda geçen haftalarda yoğun çabaları olduğuna hatırlatarak, Yücel'in serbest bırakılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

'TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

"Türk adaletine teşekkür ederiz" diyen Breul, bu konuda henüz ayrıntılı bilgilere sahip olmadıkları için daha fazla açıklama yapamayacağını kaydetti.

Bir gazetecinin "Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı" şeklindeki soruyu da kesin bir dille reddeden Breul, Yücel'in serbest bırakılması konusunda Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar vermişti. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.
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