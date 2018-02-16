Samanyolu Haber /Ekonomi / booking.com'u engellettiler, şimdi milli ve yerli booking kuracaklar /16 Şubat 2018 15:01

booking.com'u engellettiler, şimdi milli ve yerli booking kuracaklar

booking.com'a erişimi engelleten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB'ın 23. dönem başkan adayı Hasan Erdem, e-portal oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Milli 'Booking' oluşturmayı istiyoruz" dedi.

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Erdem, TÜRSAB başkan adaylığı, hedefleri ve projelerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, dünyaca ünlü otel rezervasyon ve kiralama portalı booking.com'u engelletmelerinin ardından oluşan boşluğu yerli portalla kapatmaya çalışacaklarını anlattı.

Erdem, 10 bin 400 acentenin ulusal düzeyde, teknolojik gelişmelerle rekabet edebilecek portalının bulunmadığını, önemli projelerinden birisinin TÜRSAB'ın konaklama, bilet, destinasyon bankası kurması olduğunu söyledi.
TÜRSAB için güçlü bir e-portal oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Erdem, milli 'Booking' oluşturmayı istediklerini ifade etti.

THY'nin bilet satışının yüzde 70'ini seyahat acentelerinin karşıladığını belirten Erdem, "THY acentelerden daha düşük fiyatlar anons ediyor. Bu bizim yaşamamızı zorlaştırıyor." dedi.
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