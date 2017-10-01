Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Cem Özdemir mi olacak?

Başbakan Angela Merkel’in seçimler sonrasında CDU/CSU’nun desteği ile dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturması kesin gibi görünüyor.





Liberal FDP’nin iktidar ortaklığı için başka seçeneği olmadığı için, Yeşiller’in ise, nihayet iktidara katılma uğruna ‘Jamaika’ koalisyonuna sıcak baktıkları gözlemleniyor.





Merkel’in partisinin kendisinden sonra ikinci adamı konumundaki Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’yi Meclis Başkanlığı’na önereceğini açıklaması, Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşillerle kurmayı planladığı üçlü ‘Jamaika’ koalisyonunun önünü açması olarak yorumlandı.





FDP lideri Christian Lindner’in, Birlik Partileri’nin siyah, FDP'nin sarı ve Yeşiller'in yeşil renklerinden dolayı Alman kamuoyunda ‘Jamaika’ koalisyonu olarak adlandırılan olası koalisyonda Başbakan Merkel’i dengelemek için Maliye Bakanı olmak istediği biliniyor.





Alman hükümetinde Başbakanın yanısıra sadece Maliye Bakanı veto hakkına sahip. Basın Merkel’in bu kararını, "Schäuble'nin koalisyon için feda edildiği" şeklinde yorumladı.





Söz konusu partilerin farklı sosyal ve çevre politikalarına sahip olması nedeniyle Jamaika koalisyon hükümetinin nasıl bir ekonomi ve Avrupa Birliği (AB) politikası izleyeceği tartışılmaya başlandı.





Nitekim FDP'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Euro Bölgesi'nin güçlü mali entegrasyonuna yönelik önerilerine karşı olduğu biliniyor. Merak edilen bir diğer konu da, muhtemelen Noel'den önce göreve gelebileceği tahmin edilen Jamaika koalisyonunun, seçim kampanyalarında en çok konuşulan konulardan olan Türkiye ile ilgili alacağı tavrın nasıl olacağı.





Koalisyonda yer alacak partilerin hepsi Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sonlandırılmasını veya askıya alınmasını istiyor. Merkel de, seçim kampanyası esnasında Türkiye’yle müzakerelerin durdurulması ya da askıya alınmasını Ekim ayında Avrupa Konseyi’ne getireceğini açıklamıştı. Bu bağlamda kilit bakanlık muhtemelen dışişleri olacak.





Merkel'in, şu anda SPD'de olan Dışişleri Bakanlığı için Yeşiller’e ödün vermesi bekleniyor.





Anlaşma olursa Yeşiller'in ön şartı olan Eşgenel Başkan Cem Özdemir'in Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesine kesin gözü ile bakılıyor. 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını geçen yıl Federal Meclis’e getiren ve tasarının geçmesinde aktif rol alan ve son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çok sert eleştirilerde bulunan Özdemir’in Dışişleri Bakanı olmasının, Türkiye’yle Almanya arasında ilişkileri daha da gerebileceği tahmin ediliyor. Ancak bazı yorumcular seçim sonrası Türkiye’den gelen ılımlı mesajları da değerlendirerek, yeni meclis ve siyasi atmosferde ilişkilerinin düzelme sürecine gireceğini savunuyor.







