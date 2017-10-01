Samanyolu Haber /Gündem / En az yüzde 20 zam geliyor /01 Ekim 2017 13:01

En az yüzde 20 zam geliyor

Yaşanan rekolte kaybı nedeniyle turşu ve reçel fiyatlarına Ekim ayından itibaren en az yüzde 20 zam geleceği söyleniyor.

En az yüzde 20 zam geliyor

Bu yıl mevsimsel nedenlerle sebze ve meyve ürünlerinin çoğunda ciddi rekolte kaybı yaşandı. 'Turşuluk salatalık' olarak da bilinen kornişonda verim yüzde 50'ye yakın azalınca turşu kurmak için ürün de bulunamıyor. Reçel ürünlerinde başta vişne ve karadut olmak üzere aynı sorun yaşanıyor. Ekim ayından itibaren turşu ve reçel fiyatlarının en az yüzde 20 zamlanacağı açıklandı.

Yöresel reçelleri ile ünlü Antalya'da, 100 yılı aşkın süredir reçel ve turşu üretimi yapan bir reçel firmasının yönetim kurulu başkanı ve Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Necmi Alpagot, bu yıl hem turşuluk hem reçellik sebze ve meyvede ciddi rekolte sıkıntısı çekildiğini söyledi.

Turşu kurmak için kornişon salatalık tedariğinde zorlandıklarını anlatan Necmi Alpagot, "Bu yıl kornişon salatalık üretiminde kriz görülünce istenilen miktarda ürün elde edilemedi. Bu nedenle fiyatlar da fazla yükseldi. Geçen yıl kornişon cinsi salatalık 50 kuruşken bu yıl 1 lira oldu. Afyonkarahisar, Sandıklı, Denizli gibi bölgelerden alım yapıyoruz ve fiyatlar yüzde 100'e yakın arttı. Türkiye'de üretimi yapılan Ödemiş, Bursa, Çubuk gibi diğer bölgelerde de aynı sorun yaşandı" dedi.

MEVSİMSEL SEBEPLER

Kornişon üretimindeki azlığa mevsimsel sebeplerin yol açtığını anlatan Necmi Alpagot, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce çok şiddetli yağmura denk geldi, tam ürün büyümeye başladı kuraklık yaşandı. Burada da 45 dereceyi görmüştük. O dönemde hava çok sıcak geçince ürünleri kuruttu. Üstüne bir daha yağmur geldi derken çok cılız kaldı ve ürün tarlada düştü. Önlem de alınamıyor, dayanıklı tohum da kullanılmıyor. Bu yıl sadece kornişon salatalık değil, birçok üründe rekolte sıkıntısı yaşandı. Biber türleri ve meyvede de var. Vişne 2 değil, 3 katına çıktı. Bahçeden 3.5- 4 liraya kadar alım yaptık. Geçen yıl 1- 1.5 lira arasındaydı. Çilekte de en az fiyat yüzde 50 arttı. Mesela Ege Bölgesi'nde üretimi yapılan karadut dört katına çıktı. Geçen yıl 2.5- 3 liraya satılıyordu, bu yıl 10-12 TL arasında toplandı. Çok pahalı bir şey oldu karadut."

REÇEL VE TURŞU FİYATLARI YÜZDE 20 ZAMLANIYOR

Ekim ayı içerisinde turşu ve reçel fiyatlarının artacağını kaydeden Alpagot, tüm meyve ve sebzelerde aynı sıkıntı çekildiğini kaydederek, şöyle dedi:

"Hem reçel hem turşu fiyatları artar. Ekim ayında, sonunu bulmadan herkes görür fiyatları. Ortalama yüzde 20 civarında bir zam yaşanır. Ambalaj malzemesi artmadı ama girdiler arttı. Karadut reçeli mesela kilosu 6 liraysa şimdi 10 lira. Salatalık turşusu yüzde 20 arttı. Kilogramı 2 lira iken şimdi 2.5 liraya yaklaştı. Bu artışlar tarım ürünlerinde ekim ayı enflasyon rakamlarında da hissedilir. Maalesef tarım ürünleri az çıktığında böyle oluyor. Bu fırsatçılık değil, kimsenin bilerek yaptığı bir şey değil. Adam 10 ton ürün alacağım diye ekim yaptığı tarlasından 5-6 ton ürün alabildi. Verimi azaldı. O da maliyetleri yükseltti."
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