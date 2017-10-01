AKP'nin yüzde 60'ı hapse girer

Saadet Partisi’nin İstanbul 6. Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldıKongrede konuşan Karamollaoğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.







“Adalet rafa kalktı” diyen Temel Karamollaoğlu, “Artık kimse adaletten doğru dürüst bahsedemiyor. Adalet mekanizması da maalesef hükümetin ağzına bakıyor, sayın cumhurbaşkanının ağzına bakıyor. Adalet, iktidar mensuplarını önüne getirip diz çöktürecek güçte olmalı. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Adalet kamil manada tecelli ederse adalettir. Siz adaleti kamil manada sağlayamazsanız bunun alternatifi zulümdür” dedi.





“ÖNCE SİZ KENDİ İÇİNİZİ TEMİZLEYİN”





Karamollaoğlu, “Biz Mustafa Yaman kardeşimize yapılan muameleyi doğru bulmuyoruz. Efendim Bylock bulunmuş. Bylock’ta hangi noktalarda hatalar yapıldığını bilmeyen kalmadı. ‘Herhangi bir telefonda bylock bulduğunuz zaman bu o kişinin telefonunu bylock üzerinden kullandığı anlamına gelmez diyor’ ilim adamları. Ama ceza vermek isteyenlerin umurunda değil. ‘Biz karar verdik kimin telefonunda bylock çıktıysa biz hapse atarız’ diyorlar. Bunu kamil manada uygulasınlar; AK Parti’nin yüzde 60’ı hapse girer. Niye hapse girer diye bu kadar kesin söylüyorum. Çünkü F... örgütünü makbul hale bu arkadaşlarımız getirdi. Demediler mi onlardan referans almazsanız devlete giremezsiniz. Bugün bakan olanların internet sitelerine girdiğiniz zaman F...’cülerden aldıkları tezkiye mektupları vardı. İşler değişti şimdi herkes suçlu. Önce siz kendi içinizi temizleyin. Mustafa Yaman’ın bunlarla bir ilgisi yoktur” diye konuştu.