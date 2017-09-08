'Muammer Güler de yargılanır'

Güler de yargılanır





TBMM’de Soruşturma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergenin ilk imzacılarından olan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eski İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, ABD’de Rıza Sarraf hakkında açılan davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın dahil edilmesini “Sarraf’ın Türkiye’deki kanuna aykırı işlerinde bazı bürokrat ve siyasiler kolaylaştırdı. Bu işi kolaylaştıran en önemli aktörlerden birisi de Zafer Çağlayan’dı” dedi.







Milletvekili olduğu dönemde Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu 4 Eski Bakan ile ilgili CHP içinde kurulan komisyonun üyesi olan ve Çağlayan dosyasını yakından izleyen savcı kökenli isimlerden Özgündüz, ABD’nin Çağlayan’ı da Sarraf davasına dahil etmesini şöyle değerlendirdi:





Suçun iştirakçisi: Benim için sürpriz değil. Sarraf, Türkiye’de Çin’de Dubai’de kurduğu şirketler aracılığıyla ABD bankacılık sistemini dolandırmak ve ambargoyu delmekten suçlanıyor. Türkiye’deki kanuna aykırı işlemlere, bazı bürokratlar siyasiler göz yumdu. Bunlar da suçun işlenmesini kolaylaştırdı. Bu kolaylaştıran kim? En önemli aktörlerden birisi Zafer Çağlayan. ABD açısından Çağlayan ‘suçun iştirakçisi’ olarak değerlendiriliyor. Yarın Öbür gün, eski Bakan Muammer Güler’e de uzanabilir. Çünkü onun da Sarraf’la ilgili referans mektubu var. Diğer iki bakandan söz etmiyorum dikkat ederseniz, çünkü onlar bu işe dahil değil.





Hırsızlığı gizleyemezsiniz: 17- 25’i yapan hakim, savcı, polislerin nereye ait olduklarının önemi yok. Bunlar AKP’ nin dediği gibi cemaatçi, AKP yi yıpratma amaçlı bu operasyonu yapmış olsalar bile, delillere, hırsızlık yolsuzluk var mı? Ona baktığımızda, var. 17/25 Aralık’ı kim yaparsa yapsın, ister Amerikan polisi, ister Rus, ister Türk polisi... Hırsızlık hırsızlıktır. Bu operasyon AKP’ yi yıpratmak amacıyla yapıldıysa, onun hesabını ayrıca sorarsınız. Ama hırsızlığı yapanı gizleyemezsiniz.





Kapatırsanız kokusu çıkar: Eğer o zaman Türkiye’de Çağlayan yargılansaydı, ABD bu olayı bu şekilde kurcalayamazdı. İlerisine ilişkin benim başka endişelerim de var, bu iş büyüyebilir, Türkiye’nin bankacılık sistemini sıkıntıya sokarlar.











