Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye’ye otomobil ihracatında büyük düşüş yaşandı /27 Şubat 2019 16:00

Almanya'dan Türkiye’ye otomobil ihracatında büyük düşüş yaşandı

Türkiye'de yaşanan ekonomik, vatandaşın alım gücünü de etkiliyor. Alımda düşüşün yaşandığı sektörden biri de otomotiv sektörü oldu.

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Almanya'nın otomobil ihracatı 2018'de önemli oranda azaldı. En büyük düşüş Türkiye'ye yapılan satışlarda kaydedildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve otomobil talebinde kendini hissettiren küresel gerileme nedeniyle ihraç edilen Alman taşıtların sayısında 2013 yılından bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2018 yılında otomobil ihracatından elde edilen satış hasılatı yüzde 2,3 oranında azalarak 230 milyar euroya indi.

Kriz yılı 2009’dan bu yana bu oranda düşüş kaydedilmemişti. Otomobil ihracatı 2018’in ilk yarısında cüzi oranda artarken yılın ikinci altı ayında yüzde 7 oranında geriledi.

Otomobil ve otomobil parçası imal eden Alman şirketleri en önemli pazarları olan ABD’ye 2018’de 27 milyar Euro tutarında ürün sattılar. Bu rakam ihracatın yüzde 5 oranında azaldığını gösteriyor.

En fazla Alman otomobili ithal eden Avrupa ülkesi Britanya’da satışlar yüzde 10 oranında azaldı.

En büyük gerileme Türkiye pazarında kaydedildi. Alman şirketlerinin Türkiye’ye yaptıkları otomobil ihracatı 2018 yılında dörtte bir oranında düşüş gösterdi.

Alman sanayi sektörünün en önemli branşı sayılan otomotiv endüstrisinin geçen yılki satış hasılatı binde dört oranında artarak 425 milyar Euroya çıktı.

Tedarikçi şirketlerin satışları otomobil satışlarındaki düşüşü fazlasıyla telafi etti. Bu branşta çalışanların sayısı da 14 binlik artışla 834 bine yükseldi.
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