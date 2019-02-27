Hindistan-Pakistan gerilimi nedeniyle THY uçakları geri döndü

Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri döndü.

TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği belirtildi.





İHA'nın aktardığı habere göre, THY'nin TK-6562 İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü.





ACT Havayolları'nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi.