Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan-Pakistan gerilimi nedeniyle THY uçakları geri döndü /27 Şubat 2019 15:58

Hindistan-Pakistan gerilimi nedeniyle THY uçakları geri döndü

THY'nin iki kargo uçağı, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin artmasının ardından her iki ülkenin hava sahalarının geçişe kapanması üzerine İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

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Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri döndü.
TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği belirtildi.

İHA'nın aktardığı habere göre, THY'nin TK-6562 İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü.

ACT Havayolları'nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi.
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