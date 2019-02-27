Samanyolu Haber /Gündem / Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı /27 Şubat 2019 16:24

Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı

Almanya'nın Bensheim kasabasında rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu bir sıçan kurtarıldı. Yaklaşık 25 dakika süren kurtarma operasyonuna itfaiye ve hayvan kurtarma ekiplerinin yanı sıra bir grup gönüllü katıldı.

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Kışın vücudu yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığı belirtilen hayvan kurtarıldıktan sonra yeniden kanalizasyona bırakıldı.

Adı açıklanmayan küçük bir kız çocuğunun Pazar günü sıçanın yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı yerel hayvan kurtarma ekibini aradığı belirtiliyor.

'Nefret edilen hayvanlar da saygıyı hakediyor'

Hayvanın kurtarılması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bazı yorumlarda, 'herkesin kurtulmak için çaba harcadığı bir hayvanın kurtartılması için neden kalabalık bir ekibin seferber edildiği' sorgulanırken kullanıcıların çoğu, görevlilerin çabasını övdü.

Rhein Neckar'dan Michael Sehr, "Nefret edilen hayvanlar bile saygıyı hakediyor" dedi.

Ekibe sıçanlı ve kalpli teşekkür notu
Sıçanın sıkıştığı delikten çıkarılmasından sonra hayvan kurtarma ekibini arayan kız çocuğu, görevlilere kendi çizdiği, üzerinde "Danke" (teşekkür ederim) yazan etrafı kalplerle çevrili bir sıçan resmi hediye etti.
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