Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı





Kışın vücudu yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığı belirtilen hayvan kurtarıldıktan sonra yeniden kanalizasyona bırakıldı.

Adı açıklanmayan küçük bir kız çocuğunun Pazar günü sıçanın yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı yerel hayvan kurtarma ekibini aradığı belirtiliyor.





'Nefret edilen hayvanlar da saygıyı hakediyor'





Hayvanın kurtarılması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.





Bazı yorumlarda, 'herkesin kurtulmak için çaba harcadığı bir hayvanın kurtartılması için neden kalabalık bir ekibin seferber edildiği' sorgulanırken kullanıcıların çoğu, görevlilerin çabasını övdü.