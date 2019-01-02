Almanya'dan uyarı: 'Gülen Hareketi'ne yakınsanız Türkiye'ye gitmeyin





KEYFİ TUTUKLANABİLİRSİNİZ





Tutuklama/soruşturma başlığı altında yapılan uyarıda son iki yıldır Alman vatandaşlarının Türkiye'de keyfi olarak tutuklandığı vurgulandı. Alman vatandaşlarının soruşturulması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan eylemlerin genel itibariyle hükümeti sosyal medyadan eleştirme kapsamında gerçekleştiği hatırlatıldı.





Alman yasalarına göre ifade özgürlüğü kapsamındaki bu eylemlerden soruşturmalar türetildiğinin belirtildiği duyuruda ''bu eleştirel içeriklerin 'beğen'ilmesi, paylaşılması dahi suç kabul edilebilmekte, kamuya açık olmayan yorumların, isimsiz ihbarlar yoluyla Türk polisine de iletileceği varsayılmalıdır.'' uyarısı dikkati çekti. Bu paylaşımlardan özellikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ya da terör örgütü propagandası soruşturması açılırsa bunun birkaç yıl hapis cezasıyla sonuçlanabileceğinin de altı çizildi.





''GÜLEN HAREKETİ'' VURGUSU





Bunlar dışındaki tutuklamaların Gülen Hareketi bağlantısı sebebiyle gerçekleştiği belirtilirken uyarı metninde şu ifadeler yer aldı:





''Gülen Hareketi'yle bir kişinin bağlantısının bulunması şüphesi Türkiye'de tutuklama sebebidir. 'Gülen Hareketi' Türk iç politikasında 'Fetö' olarak adlandırılmaktadır.''





Açıklamanın burasında Hizmet Hareketi için 'Gülen Bewegung' yani 'Gülen Hareketi' ifadesi kullanılması dikkat çekti.





Tutuklamalar gerçekleştikten sonra Uluslararası Hukuka aykırı olarak Konsolosluğun şahısla irtibat kurmasının Türk Hükümeti tarafından 'birkaç ay' engellendiğinin ifade edildiği metinde açıklanan uyarıların sadece Alman vatandaşlarını değil, Türkiye vatandaşlarını ya da Türkiye ile özel/kişisel bağlantıları olan kişileri de etkileyeceği detayına dikkat çekildi.





'GÜLEN HAREKETİ'YLE KÜÇÜK DE OLSA BAĞLANTINIZ VARSA GİTMEYİN'





'İç Politika uyarıları' başlığı altında 19 Temmuz 2018'de OHAL'in prensip olarak kaldırılmış olmasına rağmen hükümetin kolluk kuvvetlerine ve yargıya verdiği yetkileri devam ettirdiğinin ortaya konulduğu Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bunun tutuklanma risklerini de artırdığı vurgulandı.





Burada Hizmet Hareketi'ne özellikle dikkati çeken Bakanlık şu ifadeleri kayda geçirdi:





''Türkiye, AB'de de yasadışı kabul edilen IŞİD, PKK gibi örgütlerin yanında 'Gülen Hareketi' üyeliğini de terör örgütü üyeliğine delil saymaktadır. 'Gülen Hareketi' sadece Türkiye tarafından Fetö olarak adlandırılarak terörist kabul edilmektedir. Gülen Hareketi'ne, harekete bağlı kişilere veya şirketlere, hatta üçüncü kişiler tarafından ihbar edilebilecek (kendileri farkında olmasa bile) hareketle küçük temasları olmuş kişilerin bile tutuklanma riski vardır.''





samanyoluhaber.com

'24 Haziran seçimleri sonrası OHAL'in kaldırıldığının ancak geniş çaplı politik toplantılardan ve kalabalık yerlerden uzak durulması' çağrısında bulunulan açıklamada seyahat edeceklere bir dizi tutuklanma ve soruşturma tehlikesi yaşayabilecekleri uyarısında bulunuldu.