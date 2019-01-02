Ankete göre Doğu'da ekonomi, Kürt sorununun önüne geçti

Artigercek.com sitesinden Remzi Budancir'in haberine göre Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 2-6 Kasım 2018 tarihleri arasında yaptığı saha araştırmasının verilerini açıkladı. Diyarbakır başta olmak üzere 16 Kürt ilinde, 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan araştırmada dikkat çekici veriler yer aldı.





KAYYIM POLİTİKASININ SEÇMEN ÜZERİNDE ETKİSİ





Kayyım politikasını sürdürmeye yönelik açıklamalar yapan AKP, Diyarbakır’da mevcut kayyım Cumali Atilla’yı aday gösterdi. AKP medyası hükümetin kayyımlarla birlikte hizmeti öne çıkardığını, bu nedenle oyunu artıracağını savunmuştu. Saha araştırmasında seçmene kayyım politikasına ilişkin sorular da yöneltildi. Ancak sonuçlar iktidar cephesinin beklentilerini karşılamıyor.





KAYYIM POLİTİKASINI SADECE AKP SEÇMENİ DESTEKLİYOR





“Belediyelere kayyum atanmasını destekliyor musunuz” şeklindeki soruya seçmenin yüzde 53,2’si hayır, yüzde 30,9’u evet cevabını verdi. Yüzde 15,7’si ise kararsız olduğunu belirtti. Kayyım atanmasını destekleyenlerin yüzde 76,3’ü AKP’ye oy verdiğini ifade etti. Kayyım politikasına karşı olanlar ise Saadet Partisi ve HDP seçmeni. Kayyım atandıktan sonra yerel yönetimlere dair seçmenin siyasal tercihinde değişiklik olup olmadığı da araştırıldı. Araştırma grubunun sadece yüzde 3,8’i “Oy verdiğim partiyi değiştirmeye karar verdim” derken, yüzde 32,6’sı “Oy verdiğim partiyi daha çok desteklemeye karar verdim” cevabını verdi. "Kayyım atanması siyasal tercihimi etkilemedi” diyenlerin oranı yüzde ise 58,1. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeniden kayyım atayabileceklerine” dair açıklamalarının da seçmen eğilimini etkilemediği tespit edildi.





EKONOMİK KRİZ ÖNE GEÇTİ





Araştırmada dikkat çeken bir başka detay, seçmenin ülkede yaşanan sorunları sıralama ölçüsü. Önceki dönemlerde çatışmalar, Kürt sorunu ilk sırada yer alıyordu. Hükümet kabul etmese de 2018 yılında yaşanan ekonomik krizin etkisinin sahaya da yansıdığı görülüyor. “Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna, yüzde 46,3’ü ekonomi ve işsizlik, yüzde 16,4’ü Kürt sorunu, yüzde 10,4’ü demokrasi, yüzde 10,3’ü çatışma ve şiddet ortamı, yüzde 4,3’ü hükümet, yüzde 4’ü dış politika, yüzde 4’ü yeni yönetim sistemi, yüzde 1,9’u muhalefet eksikliği, yüzde 0,6’sı IŞİD, yüzde 0,6’sı eğitim cevabını verdi. Kürt illerinde ilk defa ekonomi ve işsizliğin, Kürt sorunu dahil diğer tüm sorunların önüne geçtiği görülüyor.





BDP YERİNE SEÇİME GİRECEK OLAN HDP OYLARINI ARTIRDI





Saha araştırmasında siyasi partilere verilecek oy oranları da yer aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile kıyaslamanın yapıldığı araştırmanın detayları şunlar: “Bugün bir belediye başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna araştırma grubunun yüzde 45,7’si HDP, yüzde 28,3’ü AKP, yüzde 8’i oy kullanmayacağım, yüzde 2,9’u CHP, yüzde 2’si MHP, yüzde 1,1’i İYİ Parti, yüzde 1’i HÜDA-PAR, yüzde 0,3’ü Saadet Partisi yanıtını verdi. BDP'nin yerine seçime girecek olan HDP’nin oylarını yüzde 6, AKP’nin ise 0,8 oranında artırdığı görülüyor.





"30 Mart 2014 yılında yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?” sorusuna verilen yanıtların “Bugün belediye başkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusu ile kıyası ise 4 yılda değişen seçmen eğilimi açısından fikir veriyor. Buna göre 2014 yılındaki belediye başkanlığı seçiminde AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 85’i yine AKP’ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 4,9’u HDP’ye oy vereceğini, yüzde 4,4’ü ise kararsız olduğunu belirtiyor.





CHP OYLARI HDP’YE KAYDI





2014 yılında CHP’ye oy veren seçmenin yüzde 52,10’u yeniden CHP’ye oy vereceğini açıklarken, yüzde 28,80 HDP’ye, yüzde 8,20’si ise AKP’ye oy vereceğini söylüyor. Verilere göre HDP bu seçimde en fazla oyu CHP'den alacak. 2014 yılında BDP’ye oy veren seçmenin yüzde 89,30’u HDP’ye oy vereceğini söylerken, yüzde 5,20’si kararsız olduğunu ifade ediyor.





2014’TE OY KULLANMAYAN SEÇMEN HDP’YE KAYIYOR





2014 yılında oy kullanmayan seçmenin yüzde 31,10’u HDP’ye oy vereceğini söylerken, yüzde 24,10’u oy kullanmayacağını, yüzde 21.70’i kararsız olduğunu, yüzde 14,50’si AKP’ye oy vereceğini söylüyor. Genç seçmenin oy kullanma eğiliminde ise düşme ve kararsızlık hakim.