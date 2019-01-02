2018'de dünya genelinde 'ölümlü uçak kazaları'nda büyük artış

Havacılık Güvenliği Ağı (ASN) tarafından yayınlanan rapora göre, sivil havacılıkta yaşanan kazalarda ciddi bir artış görüldü. Geçtiğimiz yıl içerisinde kazalarda 556 kişi hayatını kaybederken, 2017 yılında bu rakam 44 olarak kaydedilmişti.







ARTIŞA RAĞMEN 2018, HAVACILIK TARİHİNİN EN GÜVENLİ YILLARI ARASINDA 9. SIRADA





Ekim ayında Endonezya'da Lion Air havayollarına ait uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Lion Air kazasının, 2018 yılının en fazla ölümle sonuçlanan kazası olduğu belirtiliyor. Yaşanan kazalarda görülen artışa rağmen 2018 yılı, havacılık tarihinin en güvenli 9. yılı oldu.





?EN GÜVENLİ YIL 2017





Herhangi bir ticari havayollarına ait uçağın karıştığı bir kazanın yaşanmadığı 2017 yılı havacılık tarihinin en güvenli yılı olarak kayıtlara geçmişti.





Hollanda merkezli ASN'den yapılan açıklamada, 2018 yılında toplamda ticari havayollarının karıştığı 15 ölümlü kaza meydana geldiği belirtildi.





En ölümcül kazalardan bazıları:



— Endonezya'da yaşanan kazada, Lion Air havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 189 yolcusu ile birlikte Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra Cava Denizi üzerine düşmüştü. Kazanın ardından uçağın kara kutusuna ulaşılmış ve uçağın hız göstergesindeki arıza sebebiyle denize çakıldığı ortaya çıkmıştı. Kaza kurtulan olmadı.





?- İnsan hatası olduğu tahmin edilen Küba'daki kazada, 112 kişi hayatını kaybetmişti. Boeing 737 tipi uçak başkent Havana'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.





— İran'da 18 Şubat'ta meydana gelen kazada, Tahran'dan Yacuc'a gitmek üzere havalanan Aseman Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, yaklaşık 50 dakika sonra 4.000 metre yükseklikteki dağlık alana çakılmış, taşıdığı 66 kişiden kurtulan olmamıştı.





— Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait çift pervaneli 'Bombardier Dash 8 Q-400' tipi yolcu uçağı, içindeki 70'ten fazla yolcu ve mürettebatla birlikte iniş sırasında düşmüştü. Kazada 49 kişi hayatını kaybetti.







Geçen yılın rakamlarında 2017 yılı ile kıyaslandığı da ciddi bir artış görülse de geçen 20 yılın genel tablosuna bakıldığında havacılık sektöründe güvenliğin giderek arttığını görülmekte.





ASN CEO'su Harro Ranter konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kaza oranları geçtiğimiz 10 yılda aynı kalsaydı geçen yıl 39 ölümlü kaza yaşanabilirdi. 2000 yılındaki kaza oranının olsaydı bu yıl yaşanan ölümlü kaza sayısı 64 olarak kayıtlara geçerdi. Bu rakamlar, geçtiğimiz 20 yılda havacılık sektöründe güvenlik anlamında katettiğimiz mesafeyi gösteriyor" dedi.







SON DÖNEM KAZALARIN BAŞ SORUMLUSU 'LOC'





Ancak ASN, son beş yıldaki en büyük 25 kazadan en az 10'unun nedeni olan ‘loss-of-control (LOC)' (Kontrol kaybı) olarak tanımlanan kazaların, havacılık sektörü için önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğu aktarıldı.





Planlanan uçuş güzergahından geri dönülemez sapma olarak tanımlanan ‘loss-of-control' (LOC) kaynaklı kazalar, mekanik arıza, pilotaj hatası ve hava koşullarından meydana gelebilmekte. ASN, bu tip kazalardan kurtulmanın imkansıza yakın olduğunu belirtiyor.





Sputnik