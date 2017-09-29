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Son Dakika… Antalya’da deprem!
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Son Dakika… Antalya’da deprem!
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29 Eylül 2017 19:27
Son Dakika… Antalya’da deprem!
Antalya Kepez’de saat 19:08’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu belirtildi.
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Son Dakika… Antalya’da deprem!
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