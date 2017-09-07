Almanya'daki Türk seçmen 'Erdoğan'ı dinlemiyor





TAVAK'ın anketine göre, Ankara-Berlin arasında yaşanan gerginliklerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'oy vermeyin' çağrısı yaptığı Martin Schulz'un başkanı olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) Türklerden yüzde 45 oranında destek alacak. Yine Erdoğan'ın boykot edilmesini istediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratlar (CDU), Türklerden yüzde 12 oy alacak. Ankete katılanların yüzde 7'si ise yine Erdoğan'ın boykot listesinde bulunan ve Cem Özdemir'in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi'ne oy vereceğini söyledi. Diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8'de kaldı.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında, 18-72 yaşları arasındaki 1072 Türk’le yapılan anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:





'Erdoğan'ın seçim tavsiyesine nasıl yaklaşıyorsunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 47'si ‘olumlu', yüzde 34'ü ‘olumsuz' karşılığı verirken, yüzde 19'u da fikir beyan etmedi.

‘Seçimlere katılacak mısınız' sorusuna ankete katılanların yüzde 44'ü ‘katılacağını', yüzde 38'i ‘katılmayacağını', yüzde 18'i de ‘kararsız' olduğunu belirterek karşılık verdi.

Ankete katılanların yüzde 45'i SPD'ye, 12'si Hristiyan Demokratlar’a (CDU), yüzde 7'si de Yeşiller’e oy vereceğini söylerken, diğer partilere oy vereceklerini söyleyenlerin oranıysa yüzde 8.

Anketin en ilginç sonuçlarından biri de katılımcıların yüzde 1'nin mülteci, yabancı ve Türkiye karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisini seçeceklerini açıklaması.