Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki Türk seçmen 'Erdoğan'ı dinlemiyor /07 Eylül 2017 15:43

Almanya'daki Türk seçmen 'Erdoğan'ı dinlemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türk seçmene "Türkiye düşmanı partiye oy vermeyin" çağrısından sonra Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) yaptığı anket sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlara göre, Erdoğan'ın boykot edilmesini istediği partiler, Türklerden yüksek oranda oy alacak.

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TAVAK'ın anketine göre, Ankara-Berlin arasında yaşanan gerginliklerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'oy vermeyin' çağrısı yaptığı Martin Schulz'un başkanı olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) Türklerden yüzde 45 oranında destek alacak. Yine Erdoğan'ın boykot edilmesini istediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratlar (CDU), Türklerden yüzde 12 oy alacak. Ankete katılanların yüzde 7'si ise yine Erdoğan'ın boykot listesinde bulunan ve Cem Özdemir'in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi'ne oy vereceğini söyledi. Diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8'de kaldı.
Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında, 18-72 yaşları arasındaki 1072 Türk’le yapılan anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:

'Erdoğan'ın seçim tavsiyesine nasıl yaklaşıyorsunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 47'si ‘olumlu', yüzde 34'ü ‘olumsuz' karşılığı verirken, yüzde 19'u da fikir beyan etmedi.
 ‘Seçimlere katılacak mısınız' sorusuna ankete katılanların yüzde 44'ü ‘katılacağını', yüzde 38'i ‘katılmayacağını', yüzde 18'i de ‘kararsız' olduğunu belirterek karşılık verdi.
Ankete katılanların yüzde 45'i SPD'ye, 12'si Hristiyan Demokratlar’a (CDU), yüzde 7'si de Yeşiller’e oy vereceğini söylerken, diğer partilere oy vereceklerini söyleyenlerin oranıysa yüzde 8.
Anketin en ilginç sonuçlarından biri de katılımcıların yüzde 1'nin mülteci, yabancı ve Türkiye karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisini seçeceklerini açıklaması.
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