Samanyolu Haber /Gündem / İsrail, Suriye ordusunun askeri üssüne hava saldırısı düzenledi /07 Eylül 2017 15:36

İsrail, Suriye ordusunun askeri üssüne hava saldırısı düzenledi

Suriye ordusu, Hama eyaletinde bulunan Masyaf kenti yakınlarında bir askeri üsse İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini ve iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail, Suriye ordusunun askeri üssüne hava saldırısı düzenledi


Suriye ordusu yaptığı açıklamada, "İsrail savaş uçakları sabah 02.42'de Lübnan hava sahası üzerinden bir dizi füze fırlattı ve Masyaf yakınlarındaki bir ordu tesisimizi hedef aldı. Bunun sonucunda maddi zarar meydana geldi ve olay yerindeki iki askeri personel hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Açıklamada İsrail, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) "çökmüş olan moralini düzeltmeye çalışmakla" suçlandı ve "bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bu tür düşmanca eylemlerin tehlikeli yansımaları olacağı" konusunda uyarıldı.
ABD, Beşar Esad rejiminin bu tesiste kimyasal silah geliştirdiğini öne sürüyor. İsrail basını da hedefin Suriye rejimi tarafından kimyasal silah geliştirmek için kullanılan bir bilimsel araştırma merkezi olduğunu belirtti.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise bilimsel araştırma merkezinden bahsedilmedi.
Ancak İsrail ordusu saldırıyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Bir ordu sözcüsü, operasyonel konularda açıklama yapamayacağını belirterek, soruları yanıtsız bıraktı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail roketlerinin Bilim Çalışmaları ve Araştırma Merkezi'ni (SSRC) ve karadan karaya roketlerin tutulduğu yakınlardaki askeri kampı vurduğunu söyledi.
Bir Batılı istihbarat servisi BBC'ye Mayıs ayında yaptığı açıklamada, SSRC'nin Masyaf, Dummar ve Barzeh'deki üç kolunda kimyasal mühimmat üretildiğini ve bunun 2013'te imzalanan kimyasal silahların yok edilmesi anlaşmasının ihlali olduğunu söylemişti.
2013 yılında ABD ve Rusya arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Suriye kimyasal silah cephaneliğini imha etmeyi kabul etmişti.
SSRC, Suriye hükümeti tarafından bir sivil araştırma merkezi olarak tanımlanıyor.
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