Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı çift serbest





Almanya’dan tatile geldikleri Antalya Havalimanı’nda ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alman vatandaşı çiftten S.A.’nın ardından eşi K.A. da serbest bırakıldı.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gözaltılara ‘kararlı bir tepki’ vermeleri gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i “Sana ne oluyor?” diyerek eleştirmişti.





Çiftten S.A., 4 Eylül’de savcıya ifade verdikten sonra serbest kalmıştı.





S.A.’nın eşi KA da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.





Türkiye-Almanya gerilimi





Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.





Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.