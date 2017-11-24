Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da yeni hükümet için bir ihtimal daha var... Berlin'de gündem büyük koalisyon /24 Kasım 2017 11:13

Almanya'da yeni hükümet için bir ihtimal daha var... Berlin'de gündem büyük koalisyon

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yapılan görüşme sonrası Sosyal Demokrat Parti’den diyaloga hazır olunduğu mesajı geldi. SPD, Hristiyan Demokratlarla koalisyon ihtimalini şimdiye kadar hep reddetmişti.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile SPD Genel Başkanı Martin Schulz arasında dün Bellevue Sarayı'nda yapılan görüşme bir saatten fazla sürdü. Buluşmada neler konuşulduğu dışarıya sızmadı. Cumhurbaşkanı'nın Schulz'a Sosyal Demokratların sorumluluğunu hatırlattığı ve yeni bir büyük koalisyon seçeneği üzerinde durulduğu tahmin ediliyor.

SPD kurmayları Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeyi değerlendirmek için partinin karargahı sayılan Willy-Brandt-Haus'ta dün gece bir araya geldi. Yaklaşık 8 saat süren istişareler sonrasında SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil bir açıklama yaptı. Heil "SPD konuşulması gerektiğine inanmaktadır. SPD kendisini müzakerelerden soyutlamayacaktır” dedi.

Ancak Heil SPD'nin büyük koalisyonu reddeden tutumunu değiştirip değiştirmediği konusuna açıklık getirmedi. Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) toplantı öncesinde SPD'ye kapının açık olduğunu açıklamıştı.

Heil, Willy-Brandt-Haus’ta yapılan toplantının son derece maddi ve yapıcı olduğunu belirtti. SPD Genel Sekreteri, toplantıya büyük koalisyonu savunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve birçok başka bakanın da katıldığını söyledi.  Heil, Steinmeier'in gelecek hafta mecliste grubu bulunan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı'nın yapacağı önerileri bekleyeceklerini söyledi.

CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız olması üzerine SPD yönetimi bir kez daha büyük koalisyon seçeneğine "hayır" demiş ve erken seçime gitme niyetini ifade etmişti.
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