Mısır'da Erdoğan ve Türkiye'ye ağır suçlamalar





Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, ülke istihbaratına dayandırdığı dünkü haberinde 29 kişinin "Katar tarafından finanse edildiği, talimatları da Türk istihbaratından aldığını" iddia etmişti.

Bu kişilere yönelik suçlamalar arasında, "ülkenin ulusal çıkarlarına zarar verme, "terör örgütüne üyelik", "lisanssız uluslararası telefon görüşmeleri yapma" ve "para aklama" da var.





BBC İzleme Servisi, gözaltıların Mısır basınında ve televizyonlarında nasıl görüldüğünü derledi:





Özel El Wafd gazetesi, "Erdoğan Mısır'ı gizlice gözetliyor" başlığı atarken, resmi yayın organlarından Rose el-Youssef, "Mısır istihbaratı, Müslüman Kardeşlerin Türkiye için çalışan en büyük casusluk şebekesini gözaltına aldı" diyor.





Mısır'ın bir diğer resmi yayın organı El Ahramise "Ankara, Mısır devletine zarar verip iktidarı ele geçirmek için Müslüman Kardeşler ile ortak plan yaptı" ifadesini kullanıyor.





'İktidarı devirmek istiyorlar'





Özel On E TV kanalındaki programın sunucusu Amr Adlib, gözaltıların "Türkiye'nin 2013'ten bu yana Mısır'da casusluk yaptığının kanıtı olduğunu" söyledi ve şebekenin gözaltına alınmasının Türkiye için "acı bir yumruk" olduğu yorumunu yaptı.

Aynı kanalın araştırmacılarından Sameh Eid, "Türkiye uluslararası kamuoyunun dikkatini kendi iç sorunlarından uzaklaştırmaya çalışıyor" dedi.



