Belediye'de Topbaş temizliği.. İlk olarak İETT Genel Müdürü görevden alındı

Mevlüt Uysal, üst düzey yönetimde önemli bir değişikliğe imza attı, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i sürpriz bir karar ile görevinden aldı.





"BÜTÇE KABULÜNDEN SONRA GÖREVDEN ALINDI"





2016 yılının mayıs ayında Kadir Topbaş tarafından bu göreve atanan Arif Emecen, 16 Kasım günü İETT'nin 2018 yılı bütçesini İBB Meclisi'ne sunmuştu. İETT'nin 2 milyar 140 milyon liralık 2018 bütçesinin kabulünün üzerinden bir hafta sonra Arif Emecen görevinden alınmış oldu. Arif Emecen İBB Meclisi'nde yaptığı bütçe sunumunda metrobüs hattının Beylikdüzü'nden Silivri'ye uzatılacağını duyurmuştu.