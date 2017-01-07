Almanya'da Türk iş adamı öldürüldü!

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde iş yerleri bulunan ve DİTİB Mutterstadt Camii eski başkanlarından üç çocuk babası Samsunlu Türk iş adamı İsmail Torun'un cesedi ormanlık alanda bulundu. Torun'un sevenleri ve arkadaşları Mutterstadt DİTİB Camii'nde toplanarak olaya hala inanamadıklarını söylediler. Kaçırılan iş adamının fidye için öldürüldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgisi olduğu düşünülen üç kişinin polis tarafından gözaltına alındı kaydedildi.





Türk iş adamının cesedi, Bad Dürkheim kentinde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili polisin açıklama yapacağı bildirildi.