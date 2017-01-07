Samanyolu Haber /Spor / Colin Kazım, Corinthians'a transfer oldu /07 Ocak 2017 12:38

Colin Kazım, Corinthians'a transfer oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians, Türk futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı.

Colin Kazım, Corinthians'a transfer oldu



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen yıl Coritiba'ya transfer olarak Brezilya'da forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını elde eden Colin Kazım, transferiyle ilgili olarak, "Dünya'nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyeceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Corinthians, Colin Kazım'ın 13 yıllık profesyonel kariyerinde forma giyeceği 13. kulüp olacak. 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra İngiltere'nin Bury, Brighton and Hove Albion, Sheffield United ile Blackburn Rovers, Fransa'nın Toulouse, Yunanistan'ın Olympiakos, Hollanda'nın Feyenoord, İskoçya'nın Celtic ve Brezilya'nın Coritiba ekiplerinde görev yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nda 37 kez forma giyen hücum oyuncusu, Fenerbahçe, Olympiakos ve Celtic ile lig şampiyonluğu yaşadı.
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