Flynn - AKP ilişkisini özel yetkili savcı soruşturacak

Ajans, Mueller'in Flynn hakkındaki mevcut soruşturmayı, Virginia'daki bir tahkikat heyetinin incelemesini katarak genişlettiğini duyurdu.



Reuters'a göre soruşturma kapsamında, sadece Flynn ve Trump'ın ekibindeki bazı isimlerin ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi veya sonrası Rusya ile olası ilişkileri incelenmeyecek. Flynn'in 2016'da Türk iş adamı Ekim Alptekin'den yapılan ödeme sonrası yaptığı lobi faaliyeti de soruşturulacak.

Ajans haberini, isimlerini açıklamadığı üç kaynağa dayandırdı.

Reuters, incelediği bir mahkeme celbine göre, Virginia'daki federal savcıların, bir tahkikat heyetinin suç incelemesi kapsamında, Flynn ve Ekim Alptekin arasındaki anlaşmayı soruşturduğunu belirtti.

Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgelere göre, Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi Inovo BV, Flynn'in danışmanlık şirketine, Gülen hakkında bir belgesel hazırlaması ve Gülen'i araştırması için Eylül ve Kasım ayları arasında 530 bin dolar ödedi.

Ekim Alptekin ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Flynn'le 'Fethullah Gülen'in Türkiye ve ABD arasındaki atmosferi nasıl zehirlendiğini araştırması için' iş anlaşması yaptığını söyledi.





Flynn'in avukatı konuyla ilgili soruları yanıtlamadı





Reuters'ın gördüğü mahkeme celbinde, Flynn ve Flynn'in şirketi Flynn Intel Group ile Alptekin ve Alptekin'in şirketi Inovo arasındaki ilişkiyle ilgili banka kayıtları, belgeler ve iletişim bilgileri talep ediliyor.





Reuters, Flynn'in avukatı Robert Kelner'ın, Flynn'in Inovo için çalışması veya Mueller'in soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlamadığını belirtti.





Ajans, Alptekin'in Flynn hakkındaki soruşturma ile ilgili olarak kendisinin ve tanıdığı kimsenin mahkemeye çağrılıp çağrılmadığına dair sorulara yanıt vermediğini de bildirdi.





Mueller, Nisan ayında görevlendirilmişti





Reuters'a göre, Mueller'ın Virginia'daki tahkikat kurulunun suç soruşturmasını kendi soruşturması kapsamına alması, özel savcı olarak ne kadar geniş yetkilere sahip olduğunu ortaya koyuyor.





Mueller, Nisan ayında soruşturmaya dışarıdan özel savcı olarak atanmıştı.



