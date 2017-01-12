AKP'nin Atatürk tornistanı







Muhalefetin yeni anayasa taslağı için yaptığı 'tek adamlık' eleştirisine İsmet İnönü dönemiyle yanıt veren Erdoğan "Daha gerilere giderseniz tek adamlığı da görürsünüz" diye de isim vermeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e göndermede bulundu. Cumhurbaşkanı "Eski defterleri de açmasını biliriz biz. Bu ülke neler gördü neler gördü... Herkes yerini haddini bilecek milletin iradesine saygı duyacak" dedi.





BOZDAĞ: YAPTIĞIMIZ ATATÜRK ANAYASALARINA DÖNMEKTİR





Oysa AKP o eski defterleri sadece üç gün önce Meclis'te açmıştı.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partili Cumhurbaşkanı'nı savunurken Atatürk'ü örnek göstermiş "Yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir" demiş ve "Ne oldu tarafsızlığına halel mi geldi?" diye sormuştu.











