Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Atatürk tornistanı /12 Ocak 2017 17:38

AKP'nin Atatürk tornistanı

Muhalefetin yeni anayasa taslağı için yaptığı 'tek adamlık' eleştirisine İsmet İnönü dönemiyle yanıt veren Erdoğan "Daha gerilere giderseniz tek adamlığı da görürsünüz" diye de isim vermeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e göndermede bulundu. Oysa daha 3 gün önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis kürsüsünden başkanlık sistemini savunurken Atatük ve İnönü'yü örnek vermişti.

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN "Tarafsız Cumhurbaşkanı" BUGÜN "Tek Adam"

AKP'nin Atatürk tornistanı

Muhalefetin yeni anayasa taslağı için yaptığı 'tek adamlık' eleştirisine İsmet İnönü dönemiyle yanıt veren Erdoğan "Daha gerilere giderseniz tek adamlığı da görürsünüz" diye de isim vermeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e göndermede bulundu. Cumhurbaşkanı "Eski defterleri de açmasını biliriz biz. Bu ülke neler gördü neler gördü... Herkes yerini haddini bilecek milletin iradesine saygı duyacak" dedi.

BOZDAĞ: YAPTIĞIMIZ ATATÜRK ANAYASALARINA DÖNMEKTİR

Oysa AKP o eski defterleri sadece üç gün önce Meclis'te açmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partili Cumhurbaşkanı'nı savunurken Atatürk'ü örnek göstermiş  "Yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir" demiş ve "Ne oldu tarafsızlığına halel mi geldi?" diye sormuştu.



<< Önceki Haber AKP'nin Atatürk tornistanı Sonraki Haber >>

SHABER3.COM

SHABER3.COM

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN "Tarafsız Cumhurbaşkanı" BUGÜN "Tek Adam"

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN

Herkesin konuştuğu TIR!

Herkesin konuştuğu TIR!

Meclis'teki kavga böyle başladı

Meclis'teki kavga böyle başladı

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

Ulan alın açık kullanıyorum!

Ulan alın açık kullanıyorum!

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:47