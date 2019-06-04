Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da ölü bulunan Hessen Valisi'yle ilgili Neo Naziler şüpheli /04 Haziran 2019 15:58

Almanya'da ölü bulunan Hessen Valisi'yle ilgili Neo Naziler şüpheli

Almanya’da Hessen Eyaleti Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin 3 Haziran'da evinde ölü bulunması olayında aşırı sağdan şüpheleniliyor.

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Almanya’da Hessen Eyaleti Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke 3 Haziran'da evinde ölü bulunmuştu. Ölüm şartlarının belirsizliğinden dolayı, Hessen Eyalet Kriminel Dairesi olaya el koyarak, çok yönlü soruşturma ve araştırmaya başlattı.

'KESİNLİKLE İNTİHAR DEĞİL'

Soruşturma özel komisyonu, Lübcke’nin evinde kafasından tek kurşunla vurularak öldürülme olayının kesinlikle intihar olmadığını netleştirdi. Walter Lübcke yakın mesafeden vurulmuş.

'FAİLLERE DAİR KANITIMIZ YOK'

Kassel eyalet savcısı düzenlediği basın toplantısında, Lübcke'nin kısa mesafeli bir silahla öldürüldüğünü söyledi. Landeskriminalamt (Eyalet Kriminal Suçlar Daire Başkanlığı) Başkanı Sabine Thurau, "Hala faillere dair kanıtımız yok ve hepsinden önemlisi, gerekçe sayabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok" dedi.

ULUSLARARASI SANSASYON: MÜLTECİ POLİTİKASI NEDENİYLE TEHDİT

BBC yaptığı haberde, Vali'nin öldürülmesinin uluslararası bir sansasyon oluşturduğunu yazdı. Walter Lübcke'nin 2015 yılında mülteciler politikasında etkili bir isim olması ve bu süreçten sonra açıkça defalarca tehdit edilmesi cinayette aşırı sağ şüphesini gündeme getirdi.

Alman haber alma ajansı DPA geçtiğimiz Ekim ayında Lübcke’ye posta yoluyla tehdit ve hakaret edildiğini bildirdi. Lübcke'nin eyalette yapılması planlanan bir mülteci yurdunun kamuoyunu bilgilendirme toplantısında araya girmeye çalışan öfkeli gruba engel olduğu da yazılanlar arasında yer aldı. CDU'da politika yapmış olan Lübcke bölgede etkili bir isimdi. 
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