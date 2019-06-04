Tarımda iki Trakya toprağı akan azaldı, çiftçi sayısı 661 bin kişi düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal tarafından hazırlanan “Üretim Yapamayan Tarım Ülkesi Türkiye” başlıklı rapor, AKP iktidarı altında tarım sektöründe yaşanan çöküşü ortaya koydu.







Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre raporda yer alan detaylar şöyle:





- AKP, üretim yapılması için politika üretmek yerine ithalatı tercih etti. Sık sık tarım bakanı değiştirdi. Uzun vadeli planlama yerine yılı, ayı ve günü kurtarmaya dönük uygulamalar yaptı.





- 2006’da çıkarılan ve bütçeden tarıma destek için ayrılacak payın “milli gelirin en az yüzde 1”i olması hükmünü getiren yasaya uyulmadı. Bu pay yüzde 0.36 ile 0.63 aralığında kaldı.





- AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 26.5 milyon hektar olan tarım alanları, 2018 itibarıyla 3.3 milyon hektar azalarak 23.2 milyon hektara düştü. 3.3 milyon hektar neredeyse iki Trakya bölgesi demek. Yine 2003’te 2 milyon 765 bin 287 kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlıyken, bu sayı 2018 sonunda 2 milyon 103 bin 765 kişiye düştü. 661 bin 519 kişi üretimden ayrıldı.





İSTİHDAM DA AZALDI





- 2002’de tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 7 milyon 458 bin kişiyken, Aralık 2018’de 4 milyon 795 bin kişiye düştü. Son 16 yılda istihdam edilen kişi sayısı 2 milyon 663 bin kişi azaldı.





- 2002 yılında tarımın Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasındaki payı yüzde 10.27 iken, bugün bu oran yüzde 5.76’ya geriledi. 2002’de yüzde 8.7 olan büyüme hızı, bugün yüzde 1’lerde.





-Dövizdeki dalgalanma çiftçinin üretim maliyetlerini artırdı. Mazotun ve gübrenin fiyatı yüzde 50, ilaç yüzde 100 zamlandı.





- 2002’de 2.6 milyon çitfçinin 530 milyon lira borcu vardı. Bugün 2.1 milyon çiftçinin 106 milyar lira borcu var.