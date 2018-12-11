Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Noel boyunca evcil hayvan sahiplenmek yasak: 'Onlar hediye değil' /11 Aralık 2018 16:45

Almanya'da Noel boyunca evcil hayvan sahiplenmek yasak: 'Onlar hediye değil'

Almanya'daki bazı hayvan barınakları örnek bir karara imza atarak, Noel boyunca evcil hayvanların sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı.

SHABER3.COM

Almanya'nın Bremen kentindeki hayvan barınağı, evcil hayvanların Noel armağanı olarak verilmesinin önüne geçmek amacıyla geçici bir süreyle sahiplendirme işleminin yasaklandığını duyurdu.
Alınan yasak kararı sonrası düzinelerce barınak karara destek vererek, Noel boyunca hayvan sahiplendirilmeyeceğini belirtti.

Avrupa'nın en büyüğü olan Berlin'deki barınak ise yaptığı açıklamada, "Hayvanlar, ihtiyaçları ve duyguları olan canlılar. Onlar, sürpriz hediye olmak için uygun değiller" ifadelerine yer verdi.

'BİR HAYVANIN SAHİPLENİLMESİ KARARI, KESİNLİKLE ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMEDEN ALINMAMALI'

Noel sürecinde evcil hayvan sahiplenilmesinin yasaklanmasını savunanlara göre, sorun, hayvanların derinlemesine düşünülmeden son dakikada sahiplenilmesi.

Berlin hayvan koruma derneğinden Claudia Hammerling konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bir hayvanının sahiplenilmesi kararı kesinlikle üzerinde düşünülmeden alınmamalı ve bütün aile fertleri bu kararın alınma sürecine dahil olmalıdır" dedi.

Bremen kentindeki barınağın şu anda toplamda 500 hayvana ev sahipliği yaptığı belirtilirken, hiçbir hayvanın 18 Aralık'tan sonra sahiplendirilmeyeceğini açıklandı. Barınağın sözcüsü Gabriele Schawab, bu uygulamanın istenmeyen hayvanların, tatil dönemlerinden sonra yeniden barınağa terk edilmelerini engelleyeceğini belirtti.

Yapılan açıklamada, barınağın açık olacağı ve gezilebileceği belirtilirken, evcil bir hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin ocakta tekrar gelmeleri gerekeceği aktarıldı.

BREMEN'DEKİ BARINAĞIN KARARI ÖRNEK OLDU

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Schawab, "Eskiden Noel arifesinden başlayabilir ve terk edilmiş hayvanları toplayabilirdin" dedi.

Almanya'daki bazı yerel haber ajansları, Bremen'deki barınağın aldığı karar sonrasında, Aşağı Saksonya'daki diğer kasaba ve şehirlerdeki düzinelerce barınağın da benzeri bir uygulamaya gittiğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Noel boyunca evcil hayvan sahiplenmek yasak:... Sonraki Haber >>

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:12:12