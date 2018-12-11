Almanya'da Noel boyunca evcil hayvan sahiplenmek yasak: 'Onlar hediye değil'

Almanya'nın Bremen kentindeki hayvan barınağı, evcil hayvanların Noel armağanı olarak verilmesinin önüne geçmek amacıyla geçici bir süreyle sahiplendirme işleminin yasaklandığını duyurdu.

Alınan yasak kararı sonrası düzinelerce barınak karara destek vererek, Noel boyunca hayvan sahiplendirilmeyeceğini belirtti.





Avrupa'nın en büyüğü olan Berlin'deki barınak ise yaptığı açıklamada, "Hayvanlar, ihtiyaçları ve duyguları olan canlılar. Onlar, sürpriz hediye olmak için uygun değiller" ifadelerine yer verdi.





'BİR HAYVANIN SAHİPLENİLMESİ KARARI, KESİNLİKLE ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMEDEN ALINMAMALI'





Noel sürecinde evcil hayvan sahiplenilmesinin yasaklanmasını savunanlara göre, sorun, hayvanların derinlemesine düşünülmeden son dakikada sahiplenilmesi.





Berlin hayvan koruma derneğinden Claudia Hammerling konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bir hayvanının sahiplenilmesi kararı kesinlikle üzerinde düşünülmeden alınmamalı ve bütün aile fertleri bu kararın alınma sürecine dahil olmalıdır" dedi.



