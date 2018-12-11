Almanya'da Noel boyunca evcil hayvan sahiplenmek yasak: 'Onlar hediye değil'

Almanya'nın Bremen kentindeki hayvan barınağı, evcil hayvanların Noel armağanı olarak verilmesinin önüne geçmek amacıyla geçici bir süreyle sahiplendirme işleminin yasaklandığını duyurdu.
Alınan yasak kararı sonrası düzinelerce barınak karara destek vererek, Noel boyunca hayvan sahiplendirilmeyeceğini belirtti.
Avrupa'nın en büyüğü olan Berlin'deki barınak ise yaptığı açıklamada, "Hayvanlar, ihtiyaçları ve duyguları olan canlılar. Onlar, sürpriz hediye olmak için uygun değiller" ifadelerine yer verdi.
'BİR HAYVANIN SAHİPLENİLMESİ KARARI, KESİNLİKLE ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMEDEN ALINMAMALI'
Noel sürecinde evcil hayvan sahiplenilmesinin yasaklanmasını savunanlara göre, sorun, hayvanların derinlemesine düşünülmeden son dakikada sahiplenilmesi.
Berlin hayvan koruma derneğinden Claudia Hammerling konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bir hayvanının sahiplenilmesi kararı kesinlikle üzerinde düşünülmeden alınmamalı ve bütün aile fertleri bu kararın alınma sürecine dahil olmalıdır" dedi.
Bremen kentindeki barınağın şu anda toplamda 500 hayvana ev sahipliği yaptığı belirtilirken, hiçbir hayvanın 18 Aralık'tan sonra sahiplendirilmeyeceğini açıklandı. Barınağın sözcüsü Gabriele Schawab, bu uygulamanın istenmeyen hayvanların, tatil dönemlerinden sonra yeniden barınağa terk edilmelerini engelleyeceğini belirtti.
Yapılan açıklamada, barınağın açık olacağı ve gezilebileceği belirtilirken, evcil bir hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin ocakta tekrar gelmeleri gerekeceği aktarıldı.
BREMEN'DEKİ BARINAĞIN KARARI ÖRNEK OLDU
Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Schawab, "Eskiden Noel arifesinden başlayabilir ve terk edilmiş hayvanları toplayabilirdin" dedi.
Almanya'daki bazı yerel haber ajansları, Bremen'deki barınağın aldığı karar sonrasında, Aşağı Saksonya'daki diğer kasaba ve şehirlerdeki düzinelerce barınağın da benzeri bir uygulamaya gittiğini kaydetti.