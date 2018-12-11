Samanyolu Haber /Dünya / TIME dergisi Cemal Kaşıkçı'yı 'Yılın Kişisi' seçti /11 Aralık 2018 16:41

TIME dergisi Cemal Kaşıkçı'yı 'Yılın Kişisi' seçti

ABD'li TIME dergisi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın da aralarında bulunduğu üç gazeteci ve bir gazeteyi 'Yılın Kişisi' seçti.

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TIME'ın seçtiği dört kişi arasında İstanbul'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, ABD'nin Maryland eyaletininin Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldırı sonucu 5 gazetecisini kaybeden The Capital Gazette, Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa ve Myanmar'da gözaltına alınan Reuters gazeteciler Wa Lone ile Kyaw Soe bulunuyor.


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