Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza /19 Eylül 2018 12:03

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

lman Mahkemesi, Augsburg’daki çocuk yuvası önünden “Burada teröristler yetiştiriliyor.” diye yayın yapan A Haber muhabiri Rahmi Turan’a Alman Mahkemesi ceza kesti... Almanya merkezli BR24 isimli medya kuruluşu ise kararı haber yaptı.

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Alman Mahkemesi, Augsburg’daki çocuk yuvası önünden “Burada teröristler yetiştiriliyor.” diye yayın yapan A Haber muhabiri Rahmi Turan’a iftira ve hakaretten 5000 Euro para cezası verildi. Turan iftira ve hakarete yönelik yayınlarına devam ederse farklı cezai yaptırımlar uygulanacak. Yetkililer ise kreşte yasalara aykırı bir durumun olmadığını açıkladı.

Daha öncede skandala imza atmıştı 

Almanya ve Güney Kore karşılaşması sonrası yayın yapan A Spor kanalının muhabiri bir skandala imza atmıştı. Rahmi Turan isimli muhabirin, bütün Almanya şokta, 'her genç kızın başına gelebilecekler Almanya Milli Takımı'nın başına da geldi' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.
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Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

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